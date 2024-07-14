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Red Bull построил двухместный автомобиль, который быстрее Формулы-1

Компания Red Bull представила свой первый в истории трековый гиперкар RB17

Позади осталось несколько лет ожиданий и слухов и вот, как и было обещано, на Фестивале скорости в Гудвуде компания Red Bull представила свой первый в истории трековый автомобиль – двухместный гиперкар RB17. Расположенный в базе 4,5-литровый V10 раскручивается до 15 000 оборотов и выдает 1000 л.с., но это гибридная силовая установка, и за счет электрической части совокупная мощность достигает 1200 л.с.

Гиперкар RB17
Гиперкар RB17
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При этом, благодаря несущему карбоновому монококу, машина весит менее 900 кг! В результате мы имеем производительность, к которой болиды чемпионата Формулы-1, где Red Bull лидирует, только планируют приблизить. И да, это заднеприводная машина – вся мощность поступает на заднюю ось через 6-ступенчатую секвенталку и активный дифференциал повышенного трения с гидравлической блокировкой. Максимальная скорость превышает 349 км/ч.

Гиперкар RB17
Гиперкар RB17

Разумеется, машина вдохновлена именно болидами Ф-1, да и «заточена» под спорт, поэтому тут регулируемая активная подвеска push-rod и карбоновые тормоза (при этом модные нынче brake-by-wire – только задние), карбоновые колесные диски 18” с гоночными сликами Michelin. Опция - 20” и шина с протектором.

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При этом машина довольно удобна, насколько можно таковым считать гоночный снаряд: в рулевом присутствует ГУР, есть несколько вариантов сидений, педальный блок регулируется, есть «багажник» для гоночных комбезов и шлемов. Гарантия – 2 года или 4000 километров пробега. В Red Bull говорят, что RB17 достаточно надежен, чтобы участвовать в 24-часовых гонках без техобслуживания. Компания планирует регулярно проводить частные мероприятия для потенциальных клиентов. Цена – где-то в семизначном долларовом диапазоне, но производство начнется лишь в следующем году, а 50 машин уже проданы.


И да, эту машину строил Эдриан Ньюи – именно поэтому тут впечатляющая аэродинамика, развивающая прижимную силу, вдвое превышающую вес самого болида. Машины этого мастера за последние 20 с лишним лет множество раз привели команду Red Bull к чемпионству в Ф-1. В следующем году Ньюи коллектив покидает. Отличный получился прощальный жест.

Источник: Motor1

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Иннокентий Кишкурно
Фото:Motor1
14.07.2024
Фото:Motor1
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