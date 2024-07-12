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Цены на автомобили в России обгоняют инфляцию

«Автостат»: рост средней стоимости новой машины в РФ обогнал инфляцию в два раза

За первое полугодие текущего года в РФ средневзвешенная стоимость новой легковой машины выросла на 14% в годовом выражении, составив 3,16 млн рублей, подсчитали специалисты агентства «Автостат».

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Такой рост цен почти вдвое превышает официальную инфляцию, которая, по данным Росстата, которая за тот же период составила 8,75%.

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В первом полугодии прошлого года цены росли медленнее, чем в этом году. Тогда автомобили год к году подорожали в среднем на 12%, до 2,68 млн руб. Средневзвешенная цена новой легковой машины за весь 2023 год составила 2,96 млн руб.

По прогнозу директора НАПИ Татьяны Арабаджи, во втором полугодии средневзвешенная цена машин продолжит рост. Но трудно прогнозировать, достигнет ли она пиковых уровней 2023 года, когда машина в среднем стоила 4,06 млн руб.

Ранее «За рулем» сообщал, что «Москвич» резко снизил цены на свой самый популярный кроссовер.

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Источник: «Ведомости»

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
12.07.2024
Фото:Depositphotos
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