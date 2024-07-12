Эти автомобили признаны самыми дорогими в ремонте

Эксперты WhatCar назвали самые дорогие в ремонте пятилетние автомобили

Дизельная BMW 3-Series в версиях 2019 г. в. и позже стала самым дорогим в обслуживании автомобилем в возрасте до пяти лет, выяснили эксперты портала WhatCar. Владельцам этих машин в год, в среднем, приходится тратить 421 фунт стерлингов (около 47,5 тыс. рублей) на их ремонт.

Далее следует Audi A1, которую производят с 2018 года. Средняя цена ремонта автомобиля в год равна 218 фунтов стерлингов (24,6 тыс. рублей).

На третьем месте Audi A3 2013-2020 годов выпуска. Ремонт этого автомобиля обойдется владельцам в год, в среднем, в 100 фунтов стерлингов (11,3 тыс. рублей).

На четвертой строчке рейтинга электрический Kia EV6 со средней стоимостью ремонта на уровне £94 (10,6 тыс. рублей). На пятом месте выпускаемый с 2016 года Mercedes-Benz E-class со средней стоимостью ремонта 83 фунта стерлингов (9,4 тыс. рублей).

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Источник: WhatCar