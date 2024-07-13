Гиперкар попал в аварию на скорости 400 км/ч: что стало с водителем?

Hennessey Venom F5 попал в аварию на скорости 400 км/ч во время испытаний

В мире суперкаров, где предел скорости – это не просто цифра, а философия, авария на скорости 400 км/ч звучит как приговор. Однако, история Hennessey Venom F5, разбившегося на испытаниях, поражает не только своей драматичностью, но и невероятным исходом – водитель вышел из аварии без единой царапины.

Инцидент произошел на территории Космического центра Кеннеди во Флориде, где команда Hennessey проводила испытания новой аэродинамической настройки для суперкара Venom F5, обладающего мощностью в 1817 л. с. В ходе теста водитель потерял контроль над автомобилем, двигавшимся со скоростью 400 км/ч.

Hennessey Venom F5

Несмотря на кажущуюся неизбежность трагедии, пилот вышел из аварии абсолютно невредимым. Этот факт подчеркивает не только удивительную прочность Venom F5, но и эффективность систем безопасности, встроенных в этот гиперкар.

«Я очень благодарен нашей команде инженеров и техников, которые спроектировали и построили невероятно прочный автомобиль. Мы также очень благодарны спасателям и сотрудникам Космического центра Кеннеди за их оперативную реакцию, обеспечившую безопасность всех присутствующих», – сказал Джон Хеннесси, основатель компании.

Следствие инцидента еще продолжается, и команда Hennessey изучает данные, чтобы определить причину аварии.

Важно отметить, что Hennessey Venom F5 изначально был заявлен как самый быстрый серийный автомобиль в мире, способный развить скорость 497 км/ч. Однако, на данный момент такой скорости он еще не достиг. В то же время, Koenigsegg Jesko Absolut, пройдя тест на динамометрическом стенде, уже показал результат в 500 км/ч.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: SpeedMe