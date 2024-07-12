Универсал Lada Iskra SW заметили на дороге

Автопоток: АВТОВАЗ проводит дорожные испытания универсала Lada Iskra

В Сети появились фотографии универсала перспективной модели АВТОВАЗа. Известно, что новое семейство получит название Lada Iskra и будет состоять из седана, универсала и кросс-универсала. На фотографиях - именно универсал; имеющиеся «расширения» колесных арок – не более чем маскировочная бутафория.

Если на Искру перейдет логика нейминга моделей Весты, универсал будет именоваться Lada Iskra SW, а его «приподнятая» и имеющая более крупные колеса кросс-версия – Lada Iskra SW Cross. Напомним, базовый седан представили в начале июня на форуме ПМЭФ.

Покрытый камуфляжной пленкой универсал сфотографировали в Тольятти, недалеко от территории АВТОВАЗа. Передняя часть, в силу уже состоявшейся презентации седана, интриги не содержит. В задней же главный вопрос – по форме фонарей, часть которых укрыта от взора. Обращает на себя внимание антенна-плавник.

Как известно, Искру начали разрабатывать еще «при французах», и в основе модели – платформа Renault CMF-B-LS, наиболее бюджетный вариант CMF-B, которую прочили и новой Ниве... Такая же «тележка» у нынешнего Логана, но конструктивно Искра будет отличаться от него весьма значительно. Производство стартует в начале 2025-го, ориентир по ценам – 1,15-1,5 млн рублей.

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Источник: Автопоток