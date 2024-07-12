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Эти электромобили предпочитают покупать в России
12 июля
Эти электромобили предпочитают покупать в России
«Автостат»: самыми продаваемыми электрокарами в...
Интерьер Honda Crider
12 июля
Этот доступный надежный 122-сильный японский седан теперь в России
Дилеры привезли в Россию новые седаны Honda...
В Московской области разбился самолет — пассажиров на борту не было
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В Подмосковье произошло крушение самолета SSJ с...

Этот доступный надежный 122-сильный японский седан теперь в России

Дилеры привезли в Россию новые седаны Honda Crider по цене от 2,05 млн рублей

Дилеры везут в Россию седаны Honda Crider, которые являются китайской альтернативой Civic. Сейчас их стоимость начинается с 2 млн рублей.

Среди опций кожаная отделка сидений, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, камера заднего вида, приборная панель с цифровым спидометром, светодиодные фары с противотуманками и другое.

Honda Crider
Honda Crider

Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

Крупнее Весты, один из самых доступных китайских авто в РФ: тест и обзор

Автомобиль использует увеличенную по длине и ширине платформу хэтчбека Honda Jazz/Fit. Длина равна 4,6 м при колесной базе 2,73 м.

Модель оснащается 1,0-литровым турбированным двигателем от Honda Civic мощностью 122 л.с., работающим в паре с бесступенчатым вариатором.

Интерьер Honda Crider
Интерьер Honda Crider

Ранее «За рулем» сообщал, что «Москвич» резко снизил цены на свой самый популярный кроссовер.

Источник: Автоновости дня

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

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Ушакова Ирина
Фото:Honda
12.07.2024
Фото:Honda
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