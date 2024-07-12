Этот доступный надежный 122-сильный японский седан теперь в России

Дилеры привезли в Россию новые седаны Honda Crider по цене от 2,05 млн рублей

Дилеры везут в Россию седаны Honda Crider, которые являются китайской альтернативой Civic. Сейчас их стоимость начинается с 2 млн рублей.

Среди опций кожаная отделка сидений, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, камера заднего вида, приборная панель с цифровым спидометром, светодиодные фары с противотуманками и другое.

Honda Crider

Автомобиль использует увеличенную по длине и ширине платформу хэтчбека Honda Jazz/Fit. Длина равна 4,6 м при колесной базе 2,73 м.

Модель оснащается 1,0-литровым турбированным двигателем от Honda Civic мощностью 122 л.с., работающим в паре с бесступенчатым вариатором.

Интерьер Honda Crider

Ранее «За рулем» сообщал, что «Москвич» резко снизил цены на свой самый популярный кроссовер.

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Источник: Автоновости дня