Старый самосвал продают по цене нового кроссовера: чем оправдана такая стоимость?
На вторичном рынке автомобилей появился редкий экземпляр – ЗИЛ-130 «Амур». Этот самосвал, выпущенный в 2011 году, последнем году производства ЗИЛов в Свердловске, выставлен на продажу в Пензе.
Модель с кузовом самосвал имеет собственное название, что уже само по себе привлекает внимание.
Продавец подчеркивает, что «Амур» прошел полное обновление, а его рама не имеет трещин и следов ремонта. ЗИЛ-130 «Амур» оснащен 150-сильным мотором Д245.30, который, по словам продавца, «не вскрывался и не капиталился».
За этот редкий самосвал просят 2,73 млн рублей. Это значительная сумма, сопоставимая с ценой нового среднеразмерного кроссовера.
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Источник: Avito
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