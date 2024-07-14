#
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Тест маселКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Чем опасно для мотора излишне вязкое масло
14 июля
Чем опасно для мотора излишне вязкое масло
Эксперт Колодочкин рассказал, почему в мотор...
Toyota Avalon
14 июля
«Старший брат» Toyota Camry обновился: подробности о новом Toyota Avalon
FAW Toyota официально представила в Китае...
ЗИЛ-130 «Амур»
14 июля
Старый самосвал продают по цене нового кроссовера: чем оправдана такая стоимость?
В Пензе на продажу выставили редкий грузовик...

Старый самосвал продают по цене нового кроссовера: чем оправдана такая стоимость?

В Пензе на продажу выставили редкий грузовик ЗИЛ-130 «Амур» за 2,73 млн рублей

На вторичном рынке автомобилей появился редкий экземпляр – ЗИЛ-130 «Амур». Этот самосвал, выпущенный в 2011 году, последнем году производства ЗИЛов в Свердловске, выставлен на продажу в Пензе.

ЗИЛ-130 «Амур»
ЗИЛ-130 «Амур»
Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

Модель с кузовом самосвал имеет собственное название, что уже само по себе привлекает внимание.

Влияют ли свечи на отдачу и аппетит мотора? Вы удивитесь!

Продавец подчеркивает, что «Амур» прошел полное обновление, а его рама не имеет трещин и следов ремонта. ЗИЛ-130 «Амур» оснащен 150-сильным мотором Д245.30, который, по словам продавца, «не вскрывался и не капиталился».

За этот редкий самосвал просят 2,73 млн рублей. Это значительная сумма, сопоставимая с ценой нового среднеразмерного кроссовера.

ЗИЛ-130 «Амур»
ЗИЛ-130 «Амур»

Источник: Avito

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Подпишитесь на «За рулем» в

Лежнин Роман
Фото:Avito
Количество просмотров 1
14.07.2024
Фото:Avito
Поделиться:
Оцените материал:
0