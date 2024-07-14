Старый самосвал продают по цене нового кроссовера: чем оправдана такая стоимость?

В Пензе на продажу выставили редкий грузовик ЗИЛ-130 «Амур» за 2,73 млн рублей

На вторичном рынке автомобилей появился редкий экземпляр – ЗИЛ-130 «Амур». Этот самосвал, выпущенный в 2011 году, последнем году производства ЗИЛов в Свердловске, выставлен на продажу в Пензе.

ЗИЛ-130 «Амур»

Модель с кузовом самосвал имеет собственное название, что уже само по себе привлекает внимание.

Продавец подчеркивает, что «Амур» прошел полное обновление, а его рама не имеет трещин и следов ремонта. ЗИЛ-130 «Амур» оснащен 150-сильным мотором Д245.30, который, по словам продавца, «не вскрывался и не капиталился».

За этот редкий самосвал просят 2,73 млн рублей. Это значительная сумма, сопоставимая с ценой нового среднеразмерного кроссовера.

ЗИЛ-130 «Амур»

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Источник: Avito