В России выставили на продажу абсолютно новую «девятку» за миллион рублей

В Москве продают новый ВАЗ-21093 1999 года выпуска, простоявший 25 лет в гараже

На рынке подержанных автомобилей появился удивительный экземпляр: ВАЗ-21093 1999 года выпуска, простоявший в гараже 25 лет и имеющий пробег всего 1583 километра. Продавец утверждает, что автомобиль приехал в Москву из Тольятти, где и был куплен новым, и с тех пор хранился в гараже.

ВАЗ-21093

«Девятка» выглядит словно капсула времени, застывшая в начале своего жизненного пути. Фотографии демонстрируют нетронутый кузов, красивую темно-зеленую окраску «амулет», типичный серый тканевый салон и минимум опций, что вполне характерно для автомобилей тех времен, ведь «допы» стали массово устанавливать только в 2000-х.

Заводские брызговики, отсутствующие магнитола и электростеклоподъемники – все это свидетельствует о том, что автомобиль сохранил свой родной вид и не подвергался изменениям. Под капотом находится атмосферный 8-клапанный 1,5-литровый инжекторный двигатель (78 л. с., 116 Нм), работающий в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач.

Интерьер ВАЗ-21093

Продавец запросил за автомобиль 1 миллион рублей. Это сумма, сравнимая с базовым седаном Lada Granta 2024 года выпуска.

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Источник: IXBT