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BAIC презентовал экстремальную версию своего популярного внедорожника

Компания BAIC в Китае представила две новые версии внедорожника BJ40

Автопроизводитель BAIC в Китае презентовал две новые версии внедорожника BJ40.

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Модификация под названием Tower Champion Edition предназначена для любителей внедорожной езды. У нее была изменена подвеска и клиренс увеличен на 20 мм. Также у автомобиля углы въезда и съезда больше, чем у предыдущей версии. Автомобиль может форсировать водные преграды глубиной до 800 мм. Он получил переднюю и заднюю независимые подвески.

BAIC BJ40
BAIC BJ40

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Вторая новая версия BJ40 оснащена дизельным мотором мощностью 163 л.с. и 8-ступенчатой трансмиссией. У дизельного варианта постоянный полный привод, а у бензинового – подключаемый. В числе опций внедорожника системы удержания полосы и распознавания дорожных знаков.

Ранее «За рулем» рассказал, чем «новая Волга» отличается от китайского оригинала.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Autohome

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Ушакова Ирина
Фото:Autohome
Количество просмотров 3
15.07.2024
Фото:Autohome
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