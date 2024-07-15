BAIC презентовал экстремальную версию своего популярного внедорожника

Компания BAIC в Китае представила две новые версии внедорожника BJ40

Автопроизводитель BAIC в Китае презентовал две новые версии внедорожника BJ40.

Модификация под названием Tower Champion Edition предназначена для любителей внедорожной езды. У нее была изменена подвеска и клиренс увеличен на 20 мм. Также у автомобиля углы въезда и съезда больше, чем у предыдущей версии. Автомобиль может форсировать водные преграды глубиной до 800 мм. Он получил переднюю и заднюю независимые подвески.

BAIC BJ40

Вторая новая версия BJ40 оснащена дизельным мотором мощностью 163 л.с. и 8-ступенчатой трансмиссией. У дизельного варианта постоянный полный привод, а у бензинового – подключаемый. В числе опций внедорожника системы удержания полосы и распознавания дорожных знаков.

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Источник: Autohome