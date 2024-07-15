BAIC презентовал экстремальную версию своего популярного внедорожника
Автопроизводитель BAIC в Китае презентовал две новые версии внедорожника BJ40.
Модификация под названием Tower Champion Edition предназначена для любителей внедорожной езды. У нее была изменена подвеска и клиренс увеличен на 20 мм. Также у автомобиля углы въезда и съезда больше, чем у предыдущей версии. Автомобиль может форсировать водные преграды глубиной до 800 мм. Он получил переднюю и заднюю независимые подвески.
Вторая новая версия BJ40 оснащена дизельным мотором мощностью 163 л.с. и 8-ступенчатой трансмиссией. У дизельного варианта постоянный полный привод, а у бензинового – подключаемый. В числе опций внедорожника системы удержания полосы и распознавания дорожных знаков.
Ранее «За рулем» рассказал, чем «новая Волга» отличается от китайского оригинала.
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Источник: Autohome
Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
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