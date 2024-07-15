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Chery снизила стоимость своего флагманского кроссовера

Гибридный Chery Tiggo 8 Pro подешевел в России на 350 тыс. рублей

Флагманский гибридный кроссовер Chery Tiggo 8 Pro Plug-in Hybrid со старта продаж в России осенью 2023 года подешевел на 350 тыс. рублей. Когда кроссовер только начали продавать в РФ, то автомобиль в единственной комплектации Ultimate стоил 5,2 млн рублей. Сейчас Chery Tiggo 8 Pro Plug-in Hybrid в той же единственной комплектации продается за 4,85 млн рублей.

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Автомобиль презентовали в России осенью 2023 года. Это рестайлинг кроссовера Tiggo 8 Pro с приставкой e+.

Chery Tiggo 8 Pro
Chery Tiggo 8 Pro

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7-местный кроссовер получил гибридную силовую установку из двух электродвигателей и 1,5-литрового бензинового турбомотора. Общая мощность машины равна 235 л.с. До «сотни» она разгоняется за 7,5 сек. Максимальная скорость составляет 180 км/ч.

Запас хода на одной электротяге равен 80 км. Расход топлива составляет от 1,5 литра на 100 километров пути при полностью заряженной батарее.

Chery Tiggo 8 Pro
Chery Tiggo 8 Pro

Ранее «За рулем» рассказал, чем «новая Волга» отличается от китайского оригинала.

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Источник: Autonews.ru

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Ушакова Ирина
Фото:«За рулем»
Количество просмотров 2
15.07.2024
Фото:«За рулем»
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