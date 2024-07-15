Сборка автомобилей под Тулой приостановлена — названа причина

Российский завод Haval приостановил производство на время корпоративного отпуска

Автозавод Haval в Тульской области на время корпоративного отпуска в период с 15 по 21 июля 2024 года приостановил производство автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Напомним, на российском рынке в настоящее время присутствуют три модели производства завода Haval: это кроссоверы Jolion, F7 и Dargo. По итогам первого полугодия 2024 года продажи Haval в России выросли в 2,1 раза и составили 81 450 автомобилей.

Среди всех иностранных автопроизводителей в РФ Haval прочно лидирует, рыночная доля марки составляет 11,3% в сравнении с 9,6% в прошлом году. Такие данные приводят специалисты аналитического агентства «Автостат» со ссылкой на АО «Паспорт промышленный консалтинг» и с учетом собственного анализа рынка.

Компактный кроссовер Haval Jolion является бестселлером на российском рынке, за отчетный период реализовано 35 219 автомобилей (рост составил 82,6%).

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Источник: autostat.ru