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Три варианта кузова, проверенная конструкция, надежная АКП – машина за 600 т.р.!

Эксперт «За рулем» рассказал, как выбрать надежный Chevrolet Lacetti с пробегом

Машина за 600 тысяч, да иномарка, да с надежным автоматом? Это вполне реально, утверждает Александр Виноградов – и предлагает четыре варианта на выбор. Упор – именно на автоматические трансмиссии из числа надежных, которые не подведут даже спустя десятилетия. И один из кандидатов – это Chevrolet Lacetti. За имеющиеся деньги можно найти машинку 2009-2010 годов.

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Давайте сначала глянем, что тут по кузову и салону. Что ж, типов кузова тут аж три (и два варианта передка), и ЛКП на любом из них хорошо сопротивляется коррозии, но только до появления сколов – внимательно осмотрите поверхности. А в интерьере изучите пространство под ковриком у переднего пассажира – из-за забитой трубки дренажа кондиционера там может появиться вода. Ну а что с силовыми агрегатами?

Мнение специалиста

Александр Виноградов, эксперт «За рулем»:

– Автоматических коробок две. С мотором 1.6 ставился автомат Aisin AW 81-40LE, который встречается на огромном количестве моделей Chevrolet и Тойоты (Yaris, Corolla 9, Probox и не только). С двигателем 1.8 агрегатировался автомат 4HP16, который встречался и на других моделях – Nubira, Racuma, Rezzo и их близнецах под брендом Daewoo и Suzuki.

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Оба четырехступенчатых автомата одинаково надежны, но, к сожалению, одинаково медленно переключают передачи. Работу Айсина нужно проверить на предмет толчков при переключениях. Обычно виноват датчик положения селектора. ZF отличается не самым большим ресурсом фрикциона, отвечающего за блокировку гидротрансформатора.

А какие еще подержанные иномарки с надежным автоматом доступны за 600 тысяч рублей? Читайте в новой статье «За рулем»!

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Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

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Иннокентий Кишкурно
15.07.2024
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Отзывы о Chevrolet Lacetti ()

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Chevrolet Lacetti  2010
/ срок владения: до 6 месяцев

Комментарий:

Машину уже поменял,но остался новый в упаковке передний бампер.Если кому то нужен,звоните т.8 903 779 22 52

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