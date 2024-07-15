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В Москве выберут лучших таксистов

Столичных таксистов и таксопарки приглашают сразиться за титул лучших в Москве

В российской столице пройдет конкурс среди таксистов и таксопарков. Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы и Международный Евразийский форум «Такси» проводят конкурсы для представителей таксомоторной отрасли.

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С 8 по 31 июля будет проходить конкурс «Лучший перевозчик легковым такси Москвы — 2024». Заявки на участие можно подать до 23 июля. Участники состязаний смогут побороться за почетный титул лучшего перевозчика. В ходе выбора победителя оргкомитет будет сравнивать таксопарки Москвы по ряду критериев. Также будут награждены лучшие перевозчики и в отдельных номинациях.

27 июля на территории парковочной зоны ВДНХ пройдет конкурс профессионального мастерства «Лучший водитель такси Москвы − 2024». Поучаствовать в нем могут сотрудники таксопарков, ИП и самозанятые.

Участники состязаний продемонстрируют знания ПДД, действующего закона о такси и города, а также мастерство скоростного маневрирования. Судейская комиссия распределит призовые места и отдельно выберет победителя среди женщин водителей. Призеры получат денежные призы.

Ранее «За рулем» рассказал, чем «новая Волга» отличается от китайского оригинала.

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Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

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Ушакова Ирина
Фото:МЕФТ
15.07.2024
Фото:МЕФТ
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