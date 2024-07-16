Этот 218-сильный полноприводный кроссовер с АКП подешевел сразу на полмиллиона
Премиальный кроссовер Hongqi HS5, старт продаж которого в России состоялся прошлым летом, подешевел на 500 тыс. рублей благодаря появлению прямой скидки на автомобили 2023 года.
Скидка в полмиллиона рублей предоставляется при покупке автомобиля в базовой комплектации. На 400 тыс. рублей меньше просят теперь за топовую версию. Версия Comfort сейчас стоит 4 090 000 рублей (-10,9%) вместо 4 590 000 рублей, а Deluxe подешевел с 4 990 000 до 4 590 000 рублей (-8%).
Размеры Hongqi HS5 4760х1907х1700 мм. Автомобиль оснащен 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 218 л.с., 6-ступенчатой АКП. Привод полный.
В стандартное оснащение входят функция автоматического выравнивания и включения фар, электропривод и подогрев зеркал, накладки на пороги со светодиодной подсветкой, панорамная крыша, передние и задние парктроники с камерой кругового обзора, сиденья с отделкой из кожи Nappa и алькантары и много другое.
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Источник: «Автоновости дня»
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