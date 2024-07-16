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Этот 218-сильный полноприводный кроссовер с АКП подешевел сразу на полмиллиона

Цена кроссовера Hongqi HS5 в июле снизилась в России на 400-500 тыс. рублей

Премиальный кроссовер Hongqi HS5, старт продаж которого в России состоялся прошлым летом, подешевел на 500 тыс. рублей благодаря появлению прямой скидки на автомобили 2023 года.

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Скидка в полмиллиона рублей предоставляется при покупке автомобиля в базовой комплектации. На 400 тыс. рублей меньше просят теперь за топовую версию. Версия Comfort сейчас стоит 4 090 000 рублей (-10,9%) вместо 4 590 000 рублей, а Deluxe подешевел с 4 990 000 до 4 590 000 рублей (-8%).

Hongqi HS5
Hongqi HS5

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Размеры Hongqi HS5 4760х1907х1700 мм. Автомобиль оснащен 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 218 л.с., 6-ступенчатой АКП. Привод полный.

В стандартное оснащение входят функция автоматического выравнивания и включения фар, электропривод и подогрев зеркал, накладки на пороги со светодиодной подсветкой, панорамная крыша, передние и задние парктроники с камерой кругового обзора, сиденья с отделкой из кожи Nappa и алькантары и много другое.

Hongqi HS5
Hongqi HS5

Ранее «За рулем» рассказал, чем «новая Волга» отличается от китайского оригинала.

Источник: «Автоновости дня»

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Ушакова Ирина
Фото:Hongqi
Количество просмотров 1
16.07.2024
Фото:Hongqi
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