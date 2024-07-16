Продажи подержанных Lada на вторичном рынке России выросли почти на 16%

«Автостат»: продажи машин на вторичном рынке в июне снизились за год на 0,5%

В России по итогам июня текущего года впервые сократились продажи легковых автомобилей на вторичном рынке. Всего в июне россияне купили 499,6 тыс. машин с пробегом, это на 2,6% меньше, чем месяцем ранее, и на 0,5% ниже результата июня 2023 года. Такие данные обнародовал «Автостат».

Согласно информации аналитиков, среди марок традиционно лидируют Lada, Toyota, Kia, Hyundai и Nissan. Примечательно, что эти иномарки официально уже не продаются в России на первичном рынке. До июня авторынок демонстрировал динамику роста в месячном и годовом выражении с февраля 2024 года. Эксперты фиксируют у россиян стабильный покупательский спрос на подержанные машины, при этом наблюдаются отклонения по уровню спроса в пределах 6% к маю.

Лидерство на вторичном рынке сохраняет отечественная Lada – ее продажи выросли на 15,7% по сравнению с прошлым годом и составили 122,8 тыс. штук. Это наибольший прирост среди брендов из топ-10. Среди иномарок бестселлером осталась Toyota, но перепродажи бренда упали на 14,7%, до 51,5 тыс. штук – это худший результат среди лидеров вторичного рынка. Третье и четвертое место у корейских Kia и Hyundai, продажи подержанных Kia в июне выросли на 1,5% (29,1 тыс. единиц), реализация Hyundai сократилась на 2,5% (27,7 тыс. штук). Замыкает топ-5 июня Nissan – перепродажи машин этой марки снизились на 10,7% (23,8 тыс. штук). По сравнению с маем все марки показывают небольшое падение.

Что касается моделей, то здесь на протяжении пяти месяцев подряд лидирует Lada 2107. Перепродажи модели в июне выросли на 34,4% к прошлому году (11,2 тыс. шт.). Южнокорейская Kia Rio показала рост (+9,3%, 10,5 тыс. шт.), как и Hyundai Solaris (+4,4%, 10,1 тыс. шт.). Lada Samara опустилась на две строчки с результатом почти в 10 тыс. машин – на 1,5% выше, чем годом ранее. Пятое место у Ford Focus – его продажи снизились на 12,2%, до 9,3 тыс. штук. Ford Focus стала единственной моделью в рейтинге, сохранившей объем перепродаж примерно на уровне мая. Всего по итогам полугодия в России реализовано 2,7 млн автомобилей с пробегом (на 0,2% меньше, чем годом ранее).

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Источник: autostat.ru