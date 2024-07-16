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Автобус с детьми попал в аварию под Калининградом

В Калининградской области легковушка столкнулась со школьным автобусом

У поселка Волошино Зеленоградского района произошло ДТП. Водитель Kia выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом, который вез детей в школьный лагерь. Несколько человек пострадали.

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ДТП произошло на участке трассы Романово-Калининград.

В региональной Госавтоинспекции сообщили, что женщина, управлявшая Kia, получила серьезные травмы, ее госпитализировали. Дети видимых повреждений не получили. Родители уже отвезли всех ребят, которые находились в автобусе, в медучреждение для обследования.

Ранее «За рулем» рассказал, чем «новая Волга» отличается от китайского оригинала.

Источник: пресс-служба прокуратуры Калининградской области, РИА Новости

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Ушакова Ирина
Фото:Прокуратура Калининградской области
16.07.2024
Фото:Прокуратура Калининградской области
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