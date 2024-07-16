Автобус с детьми попал в аварию под Калининградом

В Калининградской области легковушка столкнулась со школьным автобусом

У поселка Волошино Зеленоградского района произошло ДТП. Водитель Kia выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом, который вез детей в школьный лагерь. Несколько человек пострадали.

ДТП произошло на участке трассы Романово-Калининград.

В региональной Госавтоинспекции сообщили, что женщина, управлявшая Kia, получила серьезные травмы, ее госпитализировали. Дети видимых повреждений не получили. Родители уже отвезли всех ребят, которые находились в автобусе, в медучреждение для обследования.

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Источник: пресс-служба прокуратуры Калининградской области, РИА Новости