Автобус с детьми попал в аварию под Калининградом
У поселка Волошино Зеленоградского района произошло ДТП. Водитель Kia выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом, который вез детей в школьный лагерь. Несколько человек пострадали.
ДТП произошло на участке трассы Романово-Калининград.
В региональной Госавтоинспекции сообщили, что женщина, управлявшая Kia, получила серьезные травмы, ее госпитализировали. Дети видимых повреждений не получили. Родители уже отвезли всех ребят, которые находились в автобусе, в медучреждение для обследования.
Ранее «За рулем» рассказал, чем «новая Волга» отличается от китайского оригинала.
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте
Источник: пресс-служба прокуратуры Калининградской области, РИА Новости
Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?