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Девять человек пострадали при столкновении микроавтобуса и бетономешалки

В Алтайском крае в ДТП с микроавтобусом пострадали девять человек

В Павловском районе Алтайского края произошло столкновение пассажирского микроавтобуса и грузовика. Есть пострадавшие. ДТП произошло 15 июля, в 14:30 по местному времени под Барнаулом. Водитель микроавтобуса Ford Transit не выдержал безопасную дистанцию перед движущимся перед ним грузовиком Mitsubishi Fuso, и произошла авария.

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По предварительным данным, в момент столкновения в автобусе находились 17 человек, за медпомощью в настоящее время обратились девять человек. Сотрудники региональной Госавтоинспекции выясняют обстоятельства инцидента.

Ранее «За рулем» рассказал, что любимый кроссовер от Renault вернулся на российский рынок.

Источник: пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Ушакова Ирина
Фото:МВД Медиа
16.07.2024
Фото:МВД Медиа
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