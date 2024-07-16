Девять человек пострадали при столкновении микроавтобуса и бетономешалки

В Алтайском крае в ДТП с микроавтобусом пострадали девять человек

В Павловском районе Алтайского края произошло столкновение пассажирского микроавтобуса и грузовика. Есть пострадавшие. ДТП произошло 15 июля, в 14:30 по местному времени под Барнаулом. Водитель микроавтобуса Ford Transit не выдержал безопасную дистанцию перед движущимся перед ним грузовиком Mitsubishi Fuso, и произошла авария.

По предварительным данным, в момент столкновения в автобусе находились 17 человек, за медпомощью в настоящее время обратились девять человек. Сотрудники региональной Госавтоинспекции выясняют обстоятельства инцидента.

Ранее «За рулем» рассказал, что любимый кроссовер от Renault вернулся на российский рынок.

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Источник: пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю