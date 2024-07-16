Машины японского бренда имеют серьезный недостаток, грозящий дорогим ремонтом

Автоэксперт Ольта рассказал о «слабом» месте автомобилей Subaru с 2019 года выпуска

Несмотря на то, что автомобили японского бренда Subaru отличаются надежностью, многие автовладельцы сталкиваются с проблемой в работе термостата. Об этом в беседе с корреспондентом издания «Газета.Ru» рассказал руководитель автосервиса по ремонту машин марки «На-сервис» Николай Ольта.

«Subaru — довольно надежная марка, но, как и у любого производителя авто, бывают недоработки. Так, серьезной проблемой для "субаристов" стал новый устанавливаемый клапан управления потоками охлаждающей жидкости в сборе или, как его обычно называют, электрический термостат. Он устанавливался на автомобилях Subaru с 2019 года в комплектации с двигателями объемом 1,8 л и 2,5 л», – объясняет собеседник издания.

Из-за технической недоработки термостаты пропускают антифриз внутрь корпуса, и находящиеся внутри электронные компоненты окисляются, в итоге – термостат выходит из строя, констатирует Ольта. С такой проблемой владельцы Subaru до сих пор обращаются в автосервисы. Причем ремонт достаточно затратный: цена термостата сегодня на рынке достигает 50 тысяч рублей, еще 15 тысяч придется выложить за работы по его замене, подчеркивает эксперт.

При этом Ольта отмечает, что автопроизводитель Subaru учел все недочеты и после 7 июня 2021 года специалисты изменили конструкцию термостата. Теперь антифриз в них не попадает, а электронные компоненты защищены специальным лаком, что не позволяет компонентам окисляться при случайной протечке, резюмирует эксперт.

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Источник: gazeta.ru