#
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Тест маселКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Chery Tiggo 7 Pro Max
16 июля
Популярный у россиян полноприводный кроссовер можно купить с выгодой до 400 000 рублей
В Белоруссии можно купить Chery Tiggo 7 Pro Max...
Haval Dargo X – ржавчина, расход, стоимость ТО
16 июля
Haval Dargo X – ржавчина, расход, стоимость ТО
Haval Dargo X с двигателем 2.0 турбо мощностью...
Geely Coolray
16 июля
Стоимость кроссовера Geely Coolray изменилась в России
Кроссовер Geely Coolray подорожал на 15 тыс....

Машины японского бренда имеют серьезный недостаток, грозящий дорогим ремонтом

Автоэксперт Ольта рассказал о «слабом» месте автомобилей Subaru с 2019 года выпуска

Несмотря на то, что автомобили японского бренда Subaru отличаются надежностью, многие автовладельцы сталкиваются с проблемой в работе термостата. Об этом в беседе с корреспондентом издания «Газета.Ru» рассказал руководитель автосервиса по ремонту машин марки «На-сервис» Николай Ольта.

Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО
«Subaru — довольно надежная марка, но, как и у любого производителя авто, бывают недоработки. Так, серьезной проблемой для "субаристов" стал новый устанавливаемый клапан управления потоками охлаждающей жидкости в сборе или, как его обычно называют, электрический термостат. Он устанавливался на автомобилях Subaru с 2019 года в комплектации с двигателями объемом 1,8 л и 2,5 л», – объясняет собеседник издания.

Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Из-за технической недоработки термостаты пропускают антифриз внутрь корпуса, и находящиеся внутри электронные компоненты окисляются, в итоге – термостат выходит из строя, констатирует Ольта. С такой проблемой владельцы Subaru до сих пор обращаются в автосервисы. Причем ремонт достаточно затратный: цена термостата сегодня на рынке достигает 50 тысяч рублей, еще 15 тысяч придется выложить за работы по его замене, подчеркивает эксперт.

При этом Ольта отмечает, что автопроизводитель Subaru учел все недочеты и после 7 июня 2021 года специалисты изменили конструкцию термостата. Теперь антифриз в них не попадает, а электронные компоненты защищены специальным лаком, что не позволяет компонентам окисляться при случайной протечке, резюмирует эксперт.

Источник: gazeta.ru

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:Unsplash
16.07.2024
Фото:Unsplash
Поделиться:
Оцените материал:
0