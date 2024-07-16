Стоимость кроссовера Geely Coolray изменилась в России

Кроссовер Geely Coolray подорожал на 15 тыс. рублей

Продажи нового Geely Coolray начались в России осенью 2023 года, с тех пор он подорожал всего на 15 000 рублей во всех комплектациях. На старте продаж автомобиль стоил от 2 594 990 руб. в версии Comfort, а версия Exclusive предлагалась за 2 934 990 руб.

Сейчас он продается в России в четырех версиях: Comfort, Luxury, Flagship и Exclusive. В базовой комплектации машина стоит 2 609 990 руб. Версия Luxury стоит 2 719 990 руб, комплектации Flagship и Exclusive предлагаются за 2 919 990 и 2 949 990 руб. соответственно.

Geely Coolray

Под капотом нового Coolray 4-цилиндровый бензиновый турбированный двигатель объемом 1,5 литра мощностью 147 л.с., работающий в паре с 7-ступенчатой преселективной автоматической трансмиссией с двумя сцеплениями.

Все кресла и рулевое колесо снабжены функцией подогрева, которые также получили форсунки стеклоомывателя и лобовое стекло в зоне покоя стеклоочистителей.

Geely Coolray

Geely Coolray

Ранее «За рулем» рассказал, что любимый кроссовер Renault вернулся на российский рынок.

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Источник: Autonews.ru