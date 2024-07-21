Эти простые советы помогут сохранить жизнь: как не попасть в повторное ДТП
Главред сетевого портала Quto.ru Максим Ракитин в беседе с радиостанцией Sputnik рассказал о правилах поведения в ДТП на скоростной трассе. Он отметил, что на скоростных трассах часто случаются так называемые повторные аварии, когда в остановившихся участников въезжают другие машины. Чтобы избежать опасности, сначала необходимо как можно скорее покинуть автомобиль. Затем нужно выставить знак аварийной остановки.
В темное время суток необходимо надеть светоотражающие жилеты, они должны быть в автомобиле по количеству сидящих, рассказал специалист. Также он посоветовал не находиться долго вблизи от транспортного средства, а расположиться на обочине или на полосе безопасности посередине трассы.
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Источник: Радио Sputnik
Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
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