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Эти простые советы помогут сохранить жизнь: как не попасть в повторное ДТП

Автоэксперт Ракитин рассказал, как не попасть в повторное ДТП

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Главред сетевого портала Quto.ru Максим Ракитин в беседе с радиостанцией Sputnik рассказал о правилах поведения в ДТП на скоростной трассе. Он отметил, что на скоростных трассах часто случаются так называемые повторные аварии, когда в остановившихся участников въезжают другие машины. Чтобы избежать опасности, сначала необходимо как можно скорее покинуть автомобиль. Затем нужно выставить знак аварийной остановки.

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В темное время суток необходимо надеть светоотражающие жилеты, они должны быть в автомобиле по количеству сидящих, рассказал специалист. Также он посоветовал не находиться долго вблизи от транспортного средства, а расположиться на обочине или на полосе безопасности посередине трассы.

Ранее «За рулем» рассказал, чем «новая Волга» отличается от китайского оригинала.

Источник: Радио Sputnik

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Ушакова Ирина
Фото:АГН Москва
Количество просмотров 2
21.07.2024
Фото:АГН Москва
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