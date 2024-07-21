Эти простые советы помогут сохранить жизнь: как не попасть в повторное ДТП

Автоэксперт Ракитин рассказал, как не попасть в повторное ДТП

Главред сетевого портала Quto.ru Максим Ракитин в беседе с радиостанцией Sputnik рассказал о правилах поведения в ДТП на скоростной трассе. Он отметил, что на скоростных трассах часто случаются так называемые повторные аварии, когда в остановившихся участников въезжают другие машины. Чтобы избежать опасности, сначала необходимо как можно скорее покинуть автомобиль. Затем нужно выставить знак аварийной остановки.

В темное время суток необходимо надеть светоотражающие жилеты, они должны быть в автомобиле по количеству сидящих, рассказал специалист. Также он посоветовал не находиться долго вблизи от транспортного средства, а расположиться на обочине или на полосе безопасности посередине трассы.

Ранее «За рулем» рассказал, чем «новая Волга» отличается от китайского оригинала.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: Радио Sputnik