#
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Тест маселКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
3D визуализация дилерского центра Exlantix
16 июля
В дилерских центрах можно будет зарядить электромобиль — называем города
В регионах России откроются первые автосалоны...
Утильсбор для электромобилей поднимут в десятки раз
16 июля
Утильсбор для электромобилей поднимут в десятки раз
Минпромторг предложил поднять утилизационный...
Подешевевший почти на миллион аналог Chery Tiggo 7 Pro Max уже поступил дилерам
16 июля
Подешевевший почти на миллион аналог Chery Tiggo 7 Pro Max уже поступил дилерам
Кроссоверы Forthing T5 Evo российской сборки...

Подешевевший почти на миллион аналог Chery Tiggo 7 Pro Max уже поступил дилерам

Кроссоверы Forthing T5 Evo российской сборки подешевели на 900 тыс. рублей

Кроссоверы Forthing T5 Evo российской сборки по новой цене в 2,6 млн рублей появились у дилеров. Цена модели снизилась сразу на 890 тыс. рублей. Причиной снижения стоимости послужило увеличение объемов производства на заводе «Автотор» в Калининграде.

Локальная сборка позволила лучше подготовить автомобиль к российскому климату. У машины появились обогревы лобового стекла и рулевого колеса. Также у Forthing T5 Evo полностью русифицированная мультимедийная система.

Forthing T5 Evo
Forthing T5 Evo
Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Длина автомобиля 4565 мм, колесная база 2715 мм. Forthing T5 Evo оснащен турбомотором 1.5 мощностью 197 л. с., который работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией марки Magna.

Ранее «За рулем» рассказал, что любимый кроссовер от Renault вернулся на российский рынок.

Источник: Российская газета

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos | Forthing
Количество просмотров 2
16.07.2024
Фото:Depositphotos | Forthing
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Forthing T5 EVO

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв