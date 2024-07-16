Подешевевший почти на миллион аналог Chery Tiggo 7 Pro Max уже поступил дилерам
Кроссоверы Forthing T5 Evo российской сборки по новой цене в 2,6 млн рублей появились у дилеров. Цена модели снизилась сразу на 890 тыс. рублей. Причиной снижения стоимости послужило увеличение объемов производства на заводе «Автотор» в Калининграде.
Локальная сборка позволила лучше подготовить автомобиль к российскому климату. У машины появились обогревы лобового стекла и рулевого колеса. Также у Forthing T5 Evo полностью русифицированная мультимедийная система.
Длина автомобиля 4565 мм, колесная база 2715 мм. Forthing T5 Evo оснащен турбомотором 1.5 мощностью 197 л. с., который работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией марки Magna.
Ранее «За рулем» рассказал, что любимый кроссовер от Renault вернулся на российский рынок.
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Источник: Российская газета
Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
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