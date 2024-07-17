Выплаты за ущерб: агрегаторы будут выплачивать компенсации таксистам и курьерам

В Госдуме хотят создать фонд компенсаций за ущерб таксистам и курьерам

В России в рамках законопроекта о платформенной занятости хотят создать компенсационный фонд для выплат курьерам и таксистам, права которых нарушили агрегаторы. Минимальный размер фонда – на уровне 3 млн рублей, его предлагается пополнять за счет взносов цифровых платформ занятости.

Отмечается, что средства из фонда пойдут на выплату компенсаций сотрудникам указанных сфер в случаях доказанных фактов причинения им вреда платформой. Совету цифровых платформ предстоит разработать инвестиционную декларацию, в рамках которой будут регламентированы требования к составу и структуре средств фонда.

Проект закона будет внесен на рассмотрение Госдумы РФ до конца весенней сессии – она продлится до 4 августа. Он разрабатывается при участии Минтруда, Минэкономразвития и представителей бизнес-сообщества.

Согласно законопроекту, Cовет цифровых платформ будет представлять собой некоммерческую саморегулируемую организацию, она объединит операторов цифровой платформы занятости, включенных в реестр. Его могут сформировать на базе Ассоциации цифровых платформ.

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Источник: vedomosti.ru