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2 млн за пять лет: стоимость владения популярным кроссовером

Аналитики подсчитали расходы на владение автомобилем Belgee X50

Аналитики НАПИ подсчитали стоимость владения популярным в России белорусским кроссовером Belgee X50 (Geely Coolray первого поколения). В течение пяти лет на обслуживание машины будет потрачено 2,02 млн рублей (при эксплуатации машины в Москве и ежегодного пробега 15 тыс. км).

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За год на содержание Belgee X50 придется потратить 403,8 тыс. рублей, а стоимость одного километра пробега составит 26,92 рубля.

Belgee X50
Belgee X50

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Расчеты произведены для Belgee X50 в комплектации Active, стоимость такого авто 2,291 млн рублей без учета скидок. В затраты на владение входит стоимость страховки (каско и ОСАГО), топлива, зимней резины, ремонтов и ТО, а также налоги и сборы.

Belgee X50
Belgee X50

Ранее «За рулем» рассказал, что любимый кроссовер Renault вернулся на российский рынок.

Источник: Autonews.ru

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Ушакова Ирина
Фото:«За рулем»
Количество просмотров 3
17.07.2024
Фото:«За рулем»
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