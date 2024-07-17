Автомобили с пробегом за полгода подешевели в России

«Автостат»: средняя стоимость авто с пробегом в РФ снизилась за полгода на 4,5%

Средняя стоимость легковой машины с пробегом в России в конце июня текущего года составила 1 млн 552 тыс. рублей, что на 4,5%, или 73 тыс. рублей, меньше, чем в конце декабря 2023-го.

Глава пресс-службы агентства «Автостат» Азат Тимерханов отметил, что б/у машины в России дешевеют с марта 2024 года. Так, в июне их средняя стоимость снизилась к маю на 0,9%, или 14 тыс. рублей.

Но при сравнении с прошлогодними данными (от июня 2023 года) выясняется, что автомобили с пробегом, наоборот, подорожали. Их средняя цена с тех пор выросла на 5,5%, или на 81 тыс. рублей.

Ранее «За рулем» рассказал, что любимый кроссовер Renault вернулся на российский рынок.

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Источник: аналитическое агентство «Автостат»