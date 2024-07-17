Добропорядочным водителям смягчат наказание — Госдума рассмотрит законопроект

В Госдуме хотят смягчить наказание для покинувших место ДТП водителей

В России предлагают наделить судей полномочиями применять более мягкие санкции для водителей, оставивших место ДТП. Соответствующий законопроект депутаты от фракции ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по труду Ярославом Ниловым внесут на рассмотрение Госдумы РФ.

Согласно КоАП РФ, оставление места ДТП грозит водителю лишением водительских прав сроком от одного до полутора лет или административным арестом до 15 суток. Парламентарии предлагают смягчить административное наказание для случаев, когда отсутствуют серьезные последствия для участников ДТП.

В пояснительной записке отмечается, что существует правоприменительная практика, позволяющая водителям покидать место ДТП в экстренных случаях; речь идет о случаях, когда необходимо пострадавшего доставить в медучреждение, или другие ситуации, не терпящие отлагательств. По мнению авторов инициативы, эти обстоятельства водитель должен доказывать в суде и предоставлять медицинские справки и документы. Но, по мнению авторов, добросовестное заблуждение доказать в суде практически невозможно.

Предлагается наряду с действующими административными наказаниями ввести дополнительно административный штраф в размере 10 тыс рублей или лишение водительского удостоверения на срок менее одного года. Решение о наложении административных наказаний, предусмотренных статьей 12.27 КоАП РФ, принимается судом.

«Помимо прочего, мы защищаем людей от мошенников. Буквально накануне наш коллега-автоэксперт опубликовал историю о задержании банды автоподставщиков, которые также прибегали к уловке – вымогатели просто пугали людей тем, что те скрылись с места ДТП, за что однозначно полагается лишение права управления транспортным средством», – подчеркивают депутаты.

Существует еще масса аналогичных историй, причем мошенники располагают богатым арсеналом для вымогания денег, подытожили депутаты.

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Источник: ria.ru