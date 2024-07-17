Не менее 40 тыс. популярных у россиян машин продаст автоконцерн в 2024 году
Автомобилестроительная компания «Соллерс» намерена реализовать в 2024 году порядка 40 тысяч автомобилей УАЗ. Об этом сообщила заместитель генерального директора компании Зоя Канка.
Она подчеркнула, что этот показатель примерно сопоставим с итогами прошлого года.
«Мы рассчитываем, что по УАЗу останемся примерно на уровне прошлого года: продажи составят около 40 тысяч», – уточнила топ-менеджер.
Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, в 2023 году предприятие реализовало 37,4 тыс. автомобилей УАЗ.
Напомним, отечественный автопроизводитель «Соллерс» владеет производственными площадками в Ульяновске (УАЗ и «Соллерс Комтранс»), Елабуге («Соллерс Алабуга»), Заволжье (автокомпонентное производство) и Владивостоке («Автомобильные индустриальные технологии»). На заводе в Елабуге налажено производство коммерческих автомобилей Sollers, на площадке во Владивостоке – пикапа Sollers ST6, а с конвейера завода в Ульяновске сходят УАЗы.
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Источник: ria.ru
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