Не менее 40 тыс. популярных у россиян машин продаст автоконцерн в 2024 году

В руководстве «Соллерс» анонсировали планы по реализации 40 тыс. УАЗов в 2024 году

Автомобилестроительная компания «Соллерс» намерена реализовать в 2024 году порядка 40 тысяч автомобилей УАЗ. Об этом сообщила заместитель генерального директора компании Зоя Канка.

Она подчеркнула, что этот показатель примерно сопоставим с итогами прошлого года.

«Мы рассчитываем, что по УАЗу останемся примерно на уровне прошлого года: продажи составят около 40 тысяч», – уточнила топ-менеджер.

Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, в 2023 году предприятие реализовало 37,4 тыс. автомобилей УАЗ.

Напомним, отечественный автопроизводитель «Соллерс» владеет производственными площадками в Ульяновске (УАЗ и «Соллерс Комтранс»), Елабуге («Соллерс Алабуга»), Заволжье (автокомпонентное производство) и Владивостоке («Автомобильные индустриальные технологии»). На заводе в Елабуге налажено производство коммерческих автомобилей Sollers, на площадке во Владивостоке – пикапа Sollers ST6, а с конвейера завода в Ульяновске сходят УАЗы.

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Источник: ria.ru