7 мест, АКП: этот надежный «японец» один из лучших по соотношению цена-качество
7-местный компактвэн Suzuki Ertiga продолжают поставлять в Россию по альтернативным схемам. Цена автомобиля сейчас начинается от 2 560 000 рублей.
Так, в Тамбове, Воронеже и Липецке такие авто предлагает один и тот же «профессиональный продавец» по цене 2 560 000 — 2 580 000 рублей. Автосалон из Воронежа и Липецка продает идентичные Ertiga от 2 600 000 до 2 620 000 рублей.
Комплектации у всех предлагаемых автомобилей одинаковые, они включают однозонный климат-контроль и круиз-контроль, камеру заднего вида с парктрониками, бесключевой доступ, мультируль и прочее.
Технически эти Ertiga тоже одинаковы. Под капотом у них 1,5-литровый 101-сильный бензиновый атмосферник с цепным приводом ГРМ и 6-ступенчатая АКП. Привод передний. Клиренс же довольно большой, он равен 185 мм, что делает Ertiga универсальным автомобилем.
Ранее «За рулем» рассказал, что любимый кроссовер Renault вернулся на российский рынок.
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Источник: «Автоновости дня»
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