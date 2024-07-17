7 мест, АКП: этот надежный «японец» один из лучших по соотношению цена-качество

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В РФ появились в продаже компактвэны Suzuki Ertiga по цене от 2,56 млн рублей

7-местный компактвэн Suzuki Ertiga продолжают поставлять в Россию по альтернативным схемам. Цена автомобиля сейчас начинается от 2 560 000 рублей.

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Так, в Тамбове, Воронеже и Липецке такие авто предлагает один и тот же «профессиональный продавец» по цене 2 560 000 — 2 580 000 рублей. Автосалон из Воронежа и Липецка продает идентичные Ertiga от 2 600 000 до 2 620 000 рублей.

Suzuki Ertiga
Suzuki Ertiga

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Комплектации у всех предлагаемых автомобилей одинаковые, они включают однозонный климат-контроль и круиз-контроль, камеру заднего вида с парктрониками, бесключевой доступ, мультируль и прочее.

Технически эти Ertiga тоже одинаковы. Под капотом у них 1,5-литровый 101-сильный бензиновый атмосферник с цепным приводом ГРМ и 6-ступенчатая АКП. Привод передний. Клиренс же довольно большой, он равен 185 мм, что делает Ertiga универсальным автомобилем.

Suzuki Ertiga
Suzuki Ertiga

Ранее «За рулем» рассказал, что любимый кроссовер Renault вернулся на российский рынок.

Источник: «Автоновости дня»

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

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Ушакова Ирина
Фото:Suzuki
Количество просмотров 1
17.07.2024
Фото:Suzuki
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