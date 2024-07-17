Уникальная «тройка» на выставке «Спутник» — что это за машина?

На выставке «Спутник» в Калуге покажут редкий ВАЗ-3103 1976 года

Посетители выставки «Спутник» в Калуге 3 августа увидят немало интересных экспонатов, но один из них стоит для нашего издания особняком. Именно эта машина, ВАЗ-2103 1976 года, была героиней нашего материала о 50-летии вазовской «тройки» – эту публикацию в сентябре 2022 года вы могли читать и в журнале «За рулем», и на нашем сайте.

Эта машина, представитель дорогой, люксовой третьей модели «Жигулей», произвела на нас тогда сильное впечатление – в первую очередь своим первозданным лоском. Автомобиль пребывает в невероятно свежем состоянии! Поэтому мы с нетерпением ждем новой встречи с ВАЗ-2103 – и предлагаем познакомиться с этой машиной и вам, придя на выставку!

Тем более что помимо этой шикарной «тройки» на выставке «Спутник» ожидается около сотни интереснейших экспонатов, каждый из которых погрузит вас в свою эпоху. ВАЗ, ГАЗ, ЗИМ, АЗЛК, а также роскошные, редчайшие и просто очень интересные американские, английские, немецкие, французские и японские авто. Заметим, что к участию допускаются только машины до 1994 года выпуска включительно.

Также для зрителей – развлекательная программа, конкурсы и активности с достойными призами! Все это – уже 3 августа в городе Калуга на Набережной Яченского водохранилища. С 10:00 до 17:30, вход – свободный!