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Уникальная «тройка» на выставке «Спутник» — что это за машина?

На выставке «Спутник» в Калуге покажут редкий ВАЗ-3103 1976 года

Посетители выставки «Спутник» в Калуге 3 августа увидят немало интересных экспонатов, но один из них стоит для нашего издания особняком. Именно эта машина, ВАЗ-2103 1976 года, была героиней нашего материала о 50-летии вазовской «тройки» – эту публикацию в сентябре 2022 года вы могли читать и в журнале «За рулем», и на нашем сайте.

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Эта машина, представитель дорогой, люксовой третьей модели «Жигулей», произвела на нас тогда сильное впечатление – в первую очередь своим первозданным лоском. Автомобиль пребывает в невероятно свежем состоянии! Поэтому мы с нетерпением ждем новой встречи с ВАЗ-2103 – и предлагаем познакомиться с этой машиной и вам, придя на выставку!

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Тем более что помимо этой шикарной «тройки» на выставке «Спутник» ожидается около сотни интереснейших экспонатов, каждый из которых погрузит вас в свою эпоху. ВАЗ, ГАЗ, ЗИМ, АЗЛК, а также роскошные, редчайшие и просто очень интересные американские, английские, немецкие, французские и японские авто. Заметим, что к участию допускаются только машины до 1994 года выпуска включительно.

Также для зрителей – развлекательная программа, конкурсы и активности с достойными призами! Все это – уже 3 августа в городе Калуга на Набережной Яченского водохранилища. С 10:00 до 17:30, вход – свободный!

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Подпишитесь на «За рулем» в

Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 2
17.07.2024
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