#
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Тест маселКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
КПП «Чернышевское» на границе с Литвой
17 июля
Еще одна балтийская республика ограничила въезд транспорту с номерами Беларуси
Литва вслед за Латвией запретила въезд в страну...
Общение по мобильному во время управления авто чревато не только штрафом — ГАИ
17 июля
Общение по мобильному во время управления авто чревато не только штрафом — ГАИ
В ГАИ напомнили об опасности общения по...
Интерьер Mitsubishi L200
17 июля
Кузов из высокопрочной стали, 184 л.с., АКП: этот надежный «японец» снова в РФ
В России появился в продаже Mitsubishi L200...

Представлен новый седан Audi: характеристики и цена

Компания Audi презентовала новые седан и универсал A5

Автопроизводитель Audi больше не выпускает седан A4 с классическим ДВС. Вместо него компания будет производить представленный сегодня Audi A5 нового поколения, который будет доступен как в виде седана, так и в кузов универсал.

Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

Новый Audi A5 характеризует обновленный дизайн, набор современных опций и мощные ДВС. В «базе» новинка оснащена 2,0-литровым 4-цилиндровым турбомотором мощностью 268 л.с. в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением и полным приводом.

Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!
Audi A5
Audi A5

S-версия оснащена 3,0-литровым V6 с турбонаддувом мощностью 362 л.с., он сочетается с тем же семиступенчатым роботом с двойным сцеплением и полным приводом.

В салоне новинки установлена информационно-развлекательная система Digital Stage, включающая отдельно стоящий OLED-дисплей MMI, 11,9-дюймовую цифровую приборную панель и 14,5-дюймовый сенсорный дисплей по центру. Для пассажиров также доступен дополнительный 10,9-дюймовый дисплей.

Audi A5
Audi A5

В США Audi A5 и S5 нового поколения начнут продавать весной или летом 2025 года по цене от 49 400 долларов или около 4,3 млн рублей по текущему курсу.

Audi A5
Audi A5

Ранее «За рулем» рассказал, что любимый кроссовер Renault вернулся на российский рынок.

Источник: Motor1.com

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:motor1
Количество просмотров 1
17.07.2024
Фото:motor1
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Audi A5

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв