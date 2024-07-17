Представлен новый седан Audi: характеристики и цена

Компания Audi презентовала новые седан и универсал A5

Автопроизводитель Audi больше не выпускает седан A4 с классическим ДВС. Вместо него компания будет производить представленный сегодня Audi A5 нового поколения, который будет доступен как в виде седана, так и в кузов универсал.

Новый Audi A5 характеризует обновленный дизайн, набор современных опций и мощные ДВС. В «базе» новинка оснащена 2,0-литровым 4-цилиндровым турбомотором мощностью 268 л.с. в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением и полным приводом.

Audi A5

S-версия оснащена 3,0-литровым V6 с турбонаддувом мощностью 362 л.с., он сочетается с тем же семиступенчатым роботом с двойным сцеплением и полным приводом.

В салоне новинки установлена информационно-развлекательная система Digital Stage, включающая отдельно стоящий OLED-дисплей MMI, 11,9-дюймовую цифровую приборную панель и 14,5-дюймовый сенсорный дисплей по центру. Для пассажиров также доступен дополнительный 10,9-дюймовый дисплей.

Audi A5

В США Audi A5 и S5 нового поколения начнут продавать весной или летом 2025 года по цене от 49 400 долларов или около 4,3 млн рублей по текущему курсу.

Audi A5

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Источник: Motor1.com