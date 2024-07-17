Назван лучший водитель такси в России
В VI Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший водитель такси в России» победил Артур Михайлов из Чувашии. На втором месте – Илья Скурихин из Кирова, на третьем – Луиза Бадреева из Казани, сообщает пресс-служба конкурса.
Победителю достался главный приз – автомобиль Лада Веста – и 150 тысяч рублей от организаторов: правительства Республики Татарстана и Общественного Совета по развитию такси. Участники, которые заняли 2 и 3 места, получили 100 тысяч и 50 тысяч рублей соответственно.
В Казани окончен федеральный этап Всероссийского конкурса «Лучший водитель такси в России». В мероприятии участвовали 32 победителя региональных этапов конкурса. 9 и 10 июля 2024 года таксисты соревновались в трех турах.
В первом, теоретическом, они отвечали на вопросы из разных сфер: транспортного и таксомоторного законодательства, основ первой медпомощи, ПДД. Также были вопросы по истории и культуре России.
Во втором – практическом – туре участники соревновались в заездах в формате «Спринт-слалом. Дуэль», где требовалась без ошибок и как можно быстрее проехать дистанцию на легковых автомобилях.
Третьим туром стал творческий конкурс. В этом году его посвятили малым городам России. Конкурсанты песнями, стихами и танцами рассказали о родных уголках. В этом им помогали их родные и близкие люди.
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