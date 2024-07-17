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Назван лучший водитель такси в России

В конкурсе «Лучший водитель такси в России» победил Артур Михайлов из Чувашии

В VI Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший водитель такси в России» победил Артур Михайлов из Чувашии. На втором месте – Илья Скурихин из Кирова, на третьем – Луиза Бадреева из Казани, сообщает пресс-служба конкурса.

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Победителю достался главный приз – автомобиль Лада Веста – и 150 тысяч рублей от организаторов: правительства Республики Татарстана и Общественного Совета по развитию такси. Участники, которые заняли 2 и 3 места, получили 100 тысяч и 50 тысяч рублей соответственно.

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VI Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший водитель такси в России»
VI Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший водитель такси в России»

В Казани окончен федеральный этап Всероссийского конкурса «Лучший водитель такси в России». В мероприятии участвовали 32 победителя региональных этапов конкурса. 9 и 10 июля 2024 года таксисты соревновались в трех турах.

В первом, теоретическом, они отвечали на вопросы из разных сфер: транспортного и таксомоторного законодательства, основ первой медпомощи, ПДД. Также были вопросы по истории и культуре России.

Слева направо: Луиза Бадреева, Артур Михайлов, Илья Скурихин
Слева направо: Луиза Бадреева, Артур Михайлов, Илья Скурихин

Во втором – практическом – туре участники соревновались в заездах в формате «Спринт-слалом. Дуэль», где требовалась без ошибок и как можно быстрее проехать дистанцию на легковых автомобилях.

Третьим туром стал творческий конкурс. В этом году его посвятили малым городам России. Конкурсанты песнями, стихами и танцами рассказали о родных уголках. В этом им помогали их родные и близкие люди.

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Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Ушакова Ирина
17.07.2024
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