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Беременным женщинам можно водить машину? Допустимо, но есть риски — врач

Врач Мальцева перечислила 3 риска для здоровья беременных женщин-водителей

Для предотвращения риска заболеваний беременным женщинам, вынужденным находиться за рулем автомобиля длительное время, рекомендуется делать упражнения. Об этом в беседе с корреспондентом издания «Газета.Ru» рассказала врач-гинеколог, эндокринолог Мария Мальцева.

Она предупреждает, что женщины-водители в «интересном» положении подвергают свое здоровье целому ряду рисков.


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«Есть три фактора риска. Во-первых, это варикоз, поскольку на область малого таза женщины оказывает давление растущий плод. Если прибавить к этому еще и долгое нахождение в сидячем положении, при котором застаивается кровоснабжение, то рисков варикозного расширения вен становится гораздо больше. Также из-за застоя в области малого таза может развиться геморрой», – перечисляет собеседник издания.

Мальцева рекомендует беременным женщинам-водителям выполнять упражнения Кегеля – они снижают риск возникновения заболеваний. При этом врач подчеркнула, что при длительном нахождении за рулем есть риск и межреберной невралгии. Проблемы могут возникнуть из-за неправильного положения позвоночника, кроме того, негативным фактором может стать и избыточная масса тела.

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Межреберная невралгия очень тяжело поддается лечению из-за того, что у препаратов для ее лечения есть противопоказания для беременных, объясняет Мальцева. Поэтому все лечение в этом случае ограничивается растительными мазями, которые малоэффективны.

«В таком случае спасают различные массажные ортопедические чехлы, которые каждый пациент может подобрать себе самостоятельно», – советует врач.

Напомним, согласно исследованию британских ученых, женщины-водители управляют автомобилем намного аккуратнее мужчин. А российские исследователи выяснили, что в России больше всего женщин в службе такси в Новосибирске (1502 человека).

Источник: gazeta.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:freepik / senivpetro
Количество просмотров 1
17.07.2024
Фото:freepik / senivpetro
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