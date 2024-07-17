Контрафакт не пройдет! В России будут маркировать свечи зажигания

Минпромторг: в России проведут эксперимент по маркировке свечей зажигания

В России хотят провести эксперимент по маркировке свечей зажигания, соответствующий проект постановления разрабатывается в Минпромторге РФ. Об этом стало известно из сообщения секретариата первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова по итогам заседания госкомиссии по антиконтрафакту.

«На заседании Госкомиссии были представлены результаты исследования незаконного оборота свечей зажигания в России, проведенного АНО "ННЦК". Так, доля контрафактной продукции составила 17,3%, а общая доля незаконного оборота (без разрешительной документации) – 73,8%. Минпромторг уже приступил к разработке проекта постановления Правительства РФ о проведении эксперимента по маркировке данной продукции», – говорится в сообщении.

Принято решение провести эксперимент, который позволит выработать механизм, указывающий на некачественную и небезопасную продукцию, а также подтвердит техническую возможность автоматической блокировки поставок, не соответствующих этим критериям продукции. В самое ближайшее время Минпромторг завершит работу по согласованию с ответственными ведомствами подготовленного проекта постановления.

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Источник: ТАСС