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Контрафакт не пройдет! В России будут маркировать свечи зажигания

Минпромторг: в России проведут эксперимент по маркировке свечей зажигания

В России хотят провести эксперимент по маркировке свечей зажигания, соответствующий проект постановления разрабатывается в Минпромторге РФ. Об этом стало известно из сообщения секретариата первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова по итогам заседания госкомиссии по антиконтрафакту.

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«На заседании Госкомиссии были представлены результаты исследования незаконного оборота свечей зажигания в России, проведенного АНО "ННЦК". Так, доля контрафактной продукции составила 17,3%, а общая доля незаконного оборота (без разрешительной документации) – 73,8%. Минпромторг уже приступил к разработке проекта постановления Правительства РФ о проведении эксперимента по маркировке данной продукции», – говорится в сообщении.

Принято решение провести эксперимент, который позволит выработать механизм, указывающий на некачественную и небезопасную продукцию, а также подтвердит техническую возможность автоматической блокировки поставок, не соответствующих этим критериям продукции. В самое ближайшее время Минпромторг завершит работу по согласованию с ответственными ведомствами подготовленного проекта постановления.

Источник: ТАСС

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Светлана Тарасенко
Фото:«За рулем»
Количество просмотров 2
17.07.2024
Фото:«За рулем»
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