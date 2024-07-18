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Когда и насколько подорожают машины в России из-за повышения утильсбора

Представитель дилерского центра Тюктеев: что будет с ценами на автомобили осенью

Повышение ставок утильсбора на автомобили, запланированное на 1 октября, приведет к резкому подорожанию машин в России, рассказал заместитель гендиректора АГ «Авилон» по продажам новых автомобилей Ренат Тюктеев. Он считает, что цены могут начать расти ещё раньше, в начале осени.

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По словам Тюктеева, ставки вырастут в среднем на 250–350 тыс. рублей, что обязательно отразится на цене новых машин, которые везут в РФ. «Таким образом, рекомендация здесь может быть только одна – все задумки материализовать в покупки, и лучше до 1 сентября, ведь рост цен может произойти и до 1 октября. Месяц-полтора есть в запасе, далее нужно определяться с покупкой», – пояснил Тюктеев.

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Ранее сообщалось, что с 2024 до 2030 утильсбор в России предлагают увеличить до 1,2 млн рублей для машин с моторами объёмом до 2 л и до 3,8 млн рублей – до 3 л.

Ранее «За рулем» рассказал, что названы пять достойных альтернатив популярной в России Toyota Camry.

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Источник: Известия

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 1
18.07.2024
Фото:Depositphotos
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