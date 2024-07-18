Юбилейное шасси НЕФАЗ – из него сделают кое-что очень большое!

Дочернее предприятие КАМАЗа завод НЕФАЗ выпустил 11 тысяч шасси для автобусов

Автомобильная компания НЕФАЗ (ПАО «НЕФАЗ», Нефтекамский автомобильный завод), входящая в структуру КАМАЗа, выпустила юбилейное автобусное шасси – с декабря 2016 года их успели сделать ровно 11 000. По этому случаю на предприятии состоялось торжественное мероприятие и озвучены планы по применению платформы №11000.

Сообщается, что на базе юбилейного шасси будут собирать автобус особо большого класса – сочлененный автобус-«гармошку» КАМАЗ-6299. Заметим, что на предприятии осуществляется полный цикл производства пассажирского транспорта – с нуля и до готового продукта.

КАМАЗ-6299-40-5Т (6х2) на выставке BW Expo в декабре 2022-го

КАМАЗ-6299 – машина внушительная. Впервые на публике ее прототип показали в 2022 году. При общей длине 18 725 мм и полной массе 28 тонн машина имела 44 посадочных места, а максимально могла вместить 155 человек. По более поздним данным, серийный КАМАЗ-6299 может взять на борт 162 человека.

На фото – задняя «половинка», так называемый второй вагон КАМАЗ-6299 в процессе сборки. Тут реализован широкий проход – взамен двухместных сидений там расположили три полуторных.

Рядный 6-цилиндровый двигатель потребляет компримированный природный газ, развивает 340 л.с. и работает в паре с 6-ступенчатой АКП с ретардером. Подвеска – пневматическая. В салоне - удобные сиденья, климатическая система, двойное остекление, USB-зарядки, поручни с кнопками сигнала водителю, большая накопительная площадка, внедрена система «книлинг».

Путь на дороги общего пользования, как и у многих отечественных новинок нынешнего времени, у КАМАЗ-6299 получился непростым. Через полгода после презентации было озвучено решение начать продажи в третьем квартале 2023-го, но по факту само серийное производство таких машин стартовало только в 2024-м.

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Источник: КАМАЗ