#
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Тест маселКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Alfa Romeo Giulia
18 июля
280-сильный «итальянец» с АКП и полным приводом появился в РФ: известна цена
Дилер привез в Россию рестайлинговую Alfa Romeo...
Не поверите — за ввоз этих препаратов в РФ из других стран грозит уголовный срок
18 июля
Не поверите — за ввоз этих препаратов в РФ из других стран грозит уголовный срок
Россиянам рассказали, что можно ввозить из...
Представительство марки опубликовало тизер, но внешность Jetour X50, по большому счету, секретом уже не является
18 июля
Интересный дизайн, много опций, недорого! Есть дата премьеры в РФ!
Российская премьера Jetour X50 пройдет на...

Аналог Geely Atlas Pro белорусской сборки привезли в Россию: известна цена

К российским дилерам начали поступать белорусские кроссоверы Belgee X70

Кроссоверы Belgee X70 белорусской сборки начали поступать к дилерам в России. Автомобили уже появились в дилерском центре «Прагматика Василеостровский» в Петербурге.

В первую партию вошли только автомобили в комплектации Style с передним приводом. Остальные комплектации появятся в продаже в августе этого года.

Belgee X70
Belgee X70
Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Дилеры прогнозируют, что на модель Belgee X70 в этом году придётся около 30% продаж машин этой марки бренда, а остальные 70% придутся на кроссовер Belgee X50.

Belgee X70 – это копия китайского кроссовера Geely Atlas Pro. В базовой версии автомобиль стоит 2,6 млн рублей. А цена Belgee X50, созданного на базе Geely Coolray первого поколения, равна 2,3 млн рублей.

Интерьер Belgee X70
Интерьер Belgee X70

Ранее «За рулем» рассказал, что названы пять достойных альтернатив популярной в России Toyota Camry.

  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник: Российская газета

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Belgee
18.07.2024
Фото:Belgee
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Belgee X70

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв