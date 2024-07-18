Аналог Geely Atlas Pro белорусской сборки привезли в Россию: известна цена
Кроссоверы Belgee X70 белорусской сборки начали поступать к дилерам в России. Автомобили уже появились в дилерском центре «Прагматика Василеостровский» в Петербурге.
В первую партию вошли только автомобили в комплектации Style с передним приводом. Остальные комплектации появятся в продаже в августе этого года.
Дилеры прогнозируют, что на модель Belgee X70 в этом году придётся около 30% продаж машин этой марки бренда, а остальные 70% придутся на кроссовер Belgee X50.
Belgee X70 – это копия китайского кроссовера Geely Atlas Pro. В базовой версии автомобиль стоит 2,6 млн рублей. А цена Belgee X50, созданного на базе Geely Coolray первого поколения, равна 2,3 млн рублей.
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Источник: Российская газета
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