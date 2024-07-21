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Эти неполадки появятся, если не регулировать сход-развал

Эксперт Константинов рассказал, что будет с машиной без регулировки сход-развала

Процедура сход-развал обеспечивает безопасность вождения автомобиля. Без регулярной проверки и регулировки угла установки колес срок службы автомобиля уменьшится и вырастет риск ДТП, рассказал глава департамента механического ремонта «Люкс» автомобильной группы «Авилон» Павел Константинов.

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Без регулярного проведения схода-развала шины начнут неравномерно изнашиваться, что приведет к их преждевременному износу, пояснил специалист. Неправильный угол установки колес ведет к увеличению сопротивления качению, следствием чего будет повышенный расход топлива. В целом, машина может стать неустойчивой, что повысит риск аварии, рассказал специалист.

Без своевременного схода-развала пострадать может и подвеска: из-за неправильного угла установки колес нагрузка на ее детали вырастет, поэтому увеличится их износ. При сильном нарушении угла установки колес могут поломаться детали подвески.

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Проблемы возможны и в рулевом управлении. Это повышение износа рулевых тяг и наконечников. Машина может стать менее чувствительной к поворотам руля, что затруднит управление.

Сход-развал рекомендуется проводить каждые 10 тыс. км пробега или после ремонта подвески, напомнил Константинов.

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Источник: Газета.Ru

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Ушакова Ирина
Фото:«За рулем»
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21.07.2024
Фото:«За рулем»
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