В России появился новый доступный 150-сильный кроссовер от Volkswagen

Бренд Jetta открыл в РФ официальные продажи компактного кроссовера VS5

В РФ появился в продаже компактный городской кроссовер Jetta VS5. Это первая модель бренда Jetta, которая официально представлена в России. Машины производит в Китае Volkswagen совместно с FAW.

Jetta VS5

Jetta VS5 построен на современной платформе MQB, машина оснащается безальтернативным 150-сильным бензиновым турбомотором объемом 1,4 литра от Volkswagen и 6-ступенчатой АКП Aisin. Расход топлива составляет в среднем 7,1 литра на 100 км пути в смешанном цикле.

Длина Jetta VS5 составляет 4418 мм, объем багажника равен 482 литра, подвеска – многорычажная.

Интерьер Jetta VS5

Даже базовая комплектация предлагает богатое оснащение, в которое входят четыре подушки безопасности, электронный стояночный тормоз с функцией AutoHold и прочее.

Начальная цена на Jetta VS5 в РФ составляет 2 952 000 рублей, а с учетом всех доступных скидок стоимость может уменьшиться до 2 452 000 рублей.

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Источник: Автоновости дня