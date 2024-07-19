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Названы регионы, жители которых покупают только отечественные авто

Почти половина россиян, купивших машину в 2024 году, выбрали китайские марки

Автомобиль китайского производства выбрал в 2024 году каждый второй покупатель в России. Такими данными поделились в ВТБ на основе анализа статистики выданных автокредитов в первом полугодии текущего года.

В ходе анализа выяснилось, что жители южных регионов и центральной части России предпочитают отечественные марки, Сибирь и Дальний Восток традиционно выбирают машины с пробегом из Японии и Кореи.

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В частности, в период с января по июнь почти половина заемщиков купили машины китайского производства. Выбор в пользу авто российского производства сделал только каждый пятый клиент. А вот жители Ставропольского края и Кировской области оказались более патриотичными и максимально ориентированными на продукцию отечественного автопрома. В этих регионах доля российских машин составила 54% и 51% соответственно.

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Самарская область несмотря на то, что там находится производство АВТОВАЗа, выбирает иномарки: в первом полугодии только треть заемщиков (34%) оформили кредиты на покупку российских автомобилей. А больше всего любителей иномарок на Дальнем Востоке и в Сибири. В Амурской области на них приходится 94% кредитов, в Якутии – почти 98%, в Приморье – 99%, а в Хабаровском крае иномарку выбрали все заемщики.

В первом полугодии машину на первичном рынке по классическим программам кредитования купили почти 57% заемщиков банка. В основном это китайские Chery и Сhangan или российские Lada. Машины с пробегом купили 43% клиентов.

По словам вице-президента, начальника управления партнерских продаж автокредитов ВТБ Владимира Высоцкого, вопрос выбора машины зависит от личных предпочтений, основной цели покупки и бюджета. Не менее важную роль в автоприоритетах играет и регион проживания клиента.

«Даже сегодня, когда рынок абсолютно поменялся, определенные закономерности по-прежнему присутствуют. Например, у дальневосточников безусловные многолетние лидеры – японские авто. В последние годы к ним примкнули сибиряки: по данным автодилеров, через Приморье японские подержанные авто везут в Улан-Удэ, Красноярск и Новосибирск, а иногда и за Урал», – цитирует вице-президента пресс-служба ВТБ.

Большая часть заемщиков предпочитают машины с пробегом новым в Ярославской области (58%), в Республике Марий Эл (около 60%) и в Костромской области (почти 68%).

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Источник: Известия

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Фото:Depositphotos
19.07.2024
Фото:Depositphotos
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