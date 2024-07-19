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Названа дата начала продаж нового кроссовера Geely

Geely начнет продажи кроссовера E5 с внешностью тигра 3 августа

Китайский автопроизводитель Geely 3 августа 2024 года начнет продажи на домашнем рынке кроссовера E5 по цене от 123 до 157 тыс. юаней (1,48-1,88 млн рублей). Автомобиль получил литий-железо-фосфатную батарею нового поколения, которая доступна в двух вариантах емкости, 49,5 и 60,2 кВт.ч соответственно. Запас хода равен 440 и 530 км.

Geely E5
Geely E5
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Силовой агрегат один: это электромотор мощностью 218 л.с., в автомобиле работает четырехуровневая система рекуперации энергии.

Geely E5
Geely E5

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Дизайн передка E5 навеян внешностью тигра: узкие фары, напоминающие глаза животного, дополнены «усами» на бампере. Сплошная панель в передней части кузова вместо решетки позволила уменьшить лобовое сопротивление.

Размеры E5: 4615×1901×1670 мм при колесной базе 2750 мм. По габаритам кроссовер похож на Porsche Macan.

Интерьер Geely E5
Интерьер Geely E5

Ранее «За рулем» сообщал, что популярный «кореец» вернулся в Россию, цены приятно удивят.

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Источник: Carnewschina

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Ушакова Ирина
Фото:Autohome
19.07.2024
Фото:Autohome
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