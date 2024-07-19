#
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Тест маселКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Названы преимущества бренда Belgee над Geely
19 июля
Названы преимущества бренда Belgee над Geely
Глава «Белджи» объяснил, зачем автомобили Geely...
Госдума рассмотрит законопроект о грузоперевозках: что ждет небольшие компании
19 июля
Госдума рассмотрит законопроект о грузоперевозках: что ждет небольшие компании
В России создадут единый реестр...
Интерьер DFSK ix5
19 июля
Названа стоимость владения китайским купе-кроссовером за 3 млн
НАПИ: стоимость владения DFSK ix5 составит 2,3...

Названы преимущества бренда Belgee над Geely

Глава «Белджи» объяснил, зачем автомобили Geely начали выпускать под новым брендом

Генеральный директор завода «Белджи» Геннадий Свидерский объяснил журналистам, почему машины Geely начали выпускать под новой маркой Belgee. Это было сделано для того, чтобы обрести большие возможности по локализации компонентов. Это позволяет снизить зависимость от китайских поставщиков и более тонко настроить производственные процессы, рассказал глава предприятия.

Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

Еще одна причина заключается в том, что завод планирует продлить жизненный цикл этих уже проверенных и понравившихся моделей и добавить к ним некоторые функции, характерные для рынков России и Белоруссии, пояснил Свидерский.

Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Он уточнил, что, в отличие от Geely, марка Belgee сможет выпускать популярные модели столько, сколько потребуется. В КНР жизненный цикл машин обычно не превышает двух лет.

Напомним, в 2023 году завод «Белджи» купил лицензии на выпуск кроссоверов Geely Coolray и Geely Аtlas Pro. Сейчас их производят под марками Belgee X50 и Belgee X70.

Ранее «За рулем» сообщал, что популярный «кореец» вернулся в Россию, цены приятно удивят.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: Autonews

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Наталия Федосенко/ТАСС
Количество просмотров 1
19.07.2024
Фото:Наталия Федосенко/ТАСС
Поделиться:
Оцените материал:
0