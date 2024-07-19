Машины сгорели: детали ДТП с участием легковушки Mercedes и КАМАЗа
Пять человек погибли в ДТП с грузовиком в Калмыкии
В Калмыкии на трассе «Комсомольский – Артезиан» столкнулись легковой автомобиль Mercedes и КАМАЗ. Известно, что после столкновения транспортные средства загорелись.
В результате на месте аварии скончались пять человек: водитель и четыре пассажира иномарки. Среди жертв есть ребенок.
На месте инцидента работают правоохранители, выясняются все подробности аварии.
Ранее «За рулем» сообщал, что популярный «кореец» вернулся в Россию, цены приятно удивят.
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Источник: МВД республики Калмыкия
Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Фото:МВД Медиа
19.07.2024
Фото:МВД Медиа
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