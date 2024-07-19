Машины сгорели: детали ДТП с участием легковушки Mercedes и КАМАЗа

Пять человек погибли в ДТП с грузовиком в Калмыкии

В Калмыкии на трассе «Комсомольский – Артезиан» столкнулись легковой автомобиль Mercedes и КАМАЗ. Известно, что после столкновения транспортные средства загорелись.

В результате на месте аварии скончались пять человек: водитель и четыре пассажира иномарки. Среди жертв есть ребенок.

На месте инцидента работают правоохранители, выясняются все подробности аварии.

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Источник: МВД республики Калмыкия