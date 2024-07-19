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Лошадь стала причиной двух ДТП, в которых погиб человек

В Иркутской области из-за лошади произошло два ДТП с пожаром, один человек погиб

Два ДТП подряд произошли на территории Эхирит-Булагатского района Иркутской области в четверг. В одном из них погибла женщина.

Первая авария произошла около полуночи по местному времени на 60-м километре автомобильной дороги между столицей региона и населенным пунктом Жигалово. У поселка Усть-Ордынский Honda Accord столкнулась с лошадью. Животное погибло, водитель не пострадал.

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Спустя несколько минут водитель Fiat Linea, подъезжавший к месту ДТП, заметил на дороге тело лошади и попытался объехать его. При этом он потерял управление, легковушка съехала с дороги, опрокинулась, ее водитель и пассажирка выпали из салона, затем автомобиль загорелся. Женщина скончалась, водитель госпитализирован.

Правоохранители выясняют причины и обстоятельства происшествия.

Ранее «За рулем» сообщал, что популярный «кореец» вернулся в Россию, цены приятно удивят.

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Источник: Госавтоинспекция Иркутской области

Оценка экспертов лаборатории

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«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Ушакова Ирина
Фото:МВД Медиа
Количество просмотров 2
19.07.2024
Фото:МВД Медиа
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