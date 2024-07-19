Лошадь стала причиной двух ДТП, в которых погиб человек
Два ДТП подряд произошли на территории Эхирит-Булагатского района Иркутской области в четверг. В одном из них погибла женщина.
Первая авария произошла около полуночи по местному времени на 60-м километре автомобильной дороги между столицей региона и населенным пунктом Жигалово. У поселка Усть-Ордынский Honda Accord столкнулась с лошадью. Животное погибло, водитель не пострадал.
Спустя несколько минут водитель Fiat Linea, подъезжавший к месту ДТП, заметил на дороге тело лошади и попытался объехать его. При этом он потерял управление, легковушка съехала с дороги, опрокинулась, ее водитель и пассажирка выпали из салона, затем автомобиль загорелся. Женщина скончалась, водитель госпитализирован.
Правоохранители выясняют причины и обстоятельства происшествия.
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Источник: Госавтоинспекция Иркутской области
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