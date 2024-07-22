#
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Тест маселКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Nissan X-Trail
22 июля
Знакомый семейный кроссовер Nissan вернулся в РФ: его цена вполне доступна
В России появились в продаже новые Nissan...
Премиум-кроссовер с пробегом
22 июля
Комфортный премиум по цене скромного RAV4 — 5 вариантов
«За рулем» предложил 5 премиум-кроссоверов...
Санкции нипочем! Названы страны, которые выбирают туристы РФ этим летом
22 июля
Санкции нипочем! Названы страны, которые выбирают туристы РФ этим летом
Туристы из РФ стали чаще проводить отпуск в...

Знакомый семейный кроссовер Nissan вернулся в РФ: его цена вполне доступна

В России появились в продаже новые Nissan X-Trail по цене от 3,05 млн рублей

Хорошо знакомый россиянам кроссовер Nissan X-Trail продолжают заводить в страну по альтернативным схемам. Сейчас его цена начинается от 3 050 000 рублей, согласно объявлениям на популярных сайтах.

Nissan X-Trail
Nissan X-Trail

За столько новый X-Trail 2023 г. в. продает компания из Владивостока, предлагающая привезти в Россию гибридную версию автомобиля. Она оснащена силовой установкой E-Power, где главной «движущей силой» выступают два электромотора общей мощностью 340 л.с., а 1,5-литровый 144-сильный турбомотор не связан с колесами и работает только как генератор.

Интерьер Nissan X-Trail
Интерьер Nissan X-Trail
Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Еще два аналогичных кроссовера предлагают привезти под заказ фирмы из Набережных Челнов и Новосибирска. По 3 550 000 рублей они продают X-Trail в комплектации Extreme Edition, включающей цифровую приборную панель, мультимедийный комплекс с сенсорным дисплеем, кожаный мультируль, бесключевой доступ и прочее.

Ранее «За рулем» сообщал, что популярный «кореец» вернулся в Россию, цены приятно удивят.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: Автоновости дня

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:«За рулем» | Nissan
22.07.2024
Фото:«За рулем» | Nissan
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Nissan X-Trail ()

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Nissan X-Trail  2017
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Рестайлинг

Недостатки:

Нету

Комментарий:

В новую версию Икстрейла я влюбился на морду кроссовера расчерченную уголками. Передняя оптика полностью светодиодная, а противотуманку сделали галогенной. Когда едешь, спереди все белым горит, а низ желтый. Задний противотуманный фонарь один посередине, как циклоп. Приятно, что рестайлинг виден сразу. Год у меня 2020, не знаю почему тут только 2017 максимум

-2