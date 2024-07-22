Знакомый семейный кроссовер Nissan вернулся в РФ: его цена вполне доступна

В России появились в продаже новые Nissan X-Trail по цене от 3,05 млн рублей

Хорошо знакомый россиянам кроссовер Nissan X-Trail продолжают заводить в страну по альтернативным схемам. Сейчас его цена начинается от 3 050 000 рублей, согласно объявлениям на популярных сайтах.

Nissan X-Trail

За столько новый X-Trail 2023 г. в. продает компания из Владивостока, предлагающая привезти в Россию гибридную версию автомобиля. Она оснащена силовой установкой E-Power, где главной «движущей силой» выступают два электромотора общей мощностью 340 л.с., а 1,5-литровый 144-сильный турбомотор не связан с колесами и работает только как генератор.

Интерьер Nissan X-Trail

Еще два аналогичных кроссовера предлагают привезти под заказ фирмы из Набережных Челнов и Новосибирска. По 3 550 000 рублей они продают X-Trail в комплектации Extreme Edition, включающей цифровую приборную панель, мультимедийный комплекс с сенсорным дисплеем, кожаный мультируль, бесключевой доступ и прочее.

Ранее «За рулем» сообщал, что популярный «кореец» вернулся в Россию, цены приятно удивят.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: Автоновости дня