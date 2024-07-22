Знакомый семейный кроссовер Nissan вернулся в РФ: его цена вполне доступна
Хорошо знакомый россиянам кроссовер Nissan X-Trail продолжают заводить в страну по альтернативным схемам. Сейчас его цена начинается от 3 050 000 рублей, согласно объявлениям на популярных сайтах.
За столько новый X-Trail 2023 г. в. продает компания из Владивостока, предлагающая привезти в Россию гибридную версию автомобиля. Она оснащена силовой установкой E-Power, где главной «движущей силой» выступают два электромотора общей мощностью 340 л.с., а 1,5-литровый 144-сильный турбомотор не связан с колесами и работает только как генератор.
Еще два аналогичных кроссовера предлагают привезти под заказ фирмы из Набережных Челнов и Новосибирска. По 3 550 000 рублей они продают X-Trail в комплектации Extreme Edition, включающей цифровую приборную панель, мультимедийный комплекс с сенсорным дисплеем, кожаный мультируль, бесключевой доступ и прочее.
Ранее «За рулем» сообщал, что популярный «кореец» вернулся в Россию, цены приятно удивят.
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Источник: Автоновости дня
Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Отзывы о Nissan X-Trail ()
Рестайлинг
Нету
В новую версию Икстрейла я влюбился на морду кроссовера расчерченную уголками. Передняя оптика полностью светодиодная, а противотуманку сделали галогенной. Когда едешь, спереди все белым горит, а низ желтый. Задний противотуманный фонарь один посередине, как циклоп. Приятно, что рестайлинг виден сразу. Год у меня 2020, не знаю почему тут только 2017 максимум