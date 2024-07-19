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Водителей из стран СНГ не будут наказывать за отсутствие ОСАГО — причину объяснили

МВД: у водителей-иностранцев не будут забирать машины из-за отсутствия ОСАГО

В МВД РФ заверили, что не будут задерживать автомобили иностранных граждан за отсутствие ОСАГО. В ведомстве уточнили, что эта мера не соответствует Конституции Российской Федерации. Об этом говорится в письме ГУОБДД МВД РФ (есть в распоряжении «Газеты.Ru»).

Соответствующее предложение в МВД поступило ранее от Национального автомобильного союза (НАС).

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«Полагаем, что применение меры обеспечения производства по делу об административном правонарушении в виде задержания транспортного средства за несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств, зарегистрированных в иностранном государстве, не соответствует вытекающим из статьи 55 Конституции РФ критериям необходимости, пропорциональности и соразмерности ограничения прав и свобод граждан конституционно значимым целям», – уточнили в ведомстве.

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Кроме того, в МВД отметили, что данная мера также не соотносится со степенью общественной опасности административных правонарушений, предусмотренных статьей 12.37 КоАП, в связи с чем может привести к избыточному применению государственного принуждения.

Вице-президент НАС Антон Шапарин рассказал, что проблема с отсутствием ОСАГО у иностранцев так и не решена, при этом он подчеркнул, что это напрямую затрагивает интересы россиян, потому что они могут стать участниками ДТП с участием иностранных граждан.

«Мы предложили свою концепцию решения вопроса, которая предусматривает остановку данного правонарушения. Концепции со стороны МВД мы не увидели и ждем, когда министерство скажет, как оно собирается его решать», – отметил вице-президент НАС.

Напомним, ранее предлагалось ужесточить наказание за отсутствие полиса ОСАГО у водителей из стран СНГ. Соответствующее обращение на имя председателя Правительства РФ Михаила Мишустина направили представители Национального автомобильного союза.

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Источник: Газета.Ru

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Фото:Depositphotos
Количество просмотров 4
19.07.2024
Фото:Depositphotos
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