Этот 517-сильный полноприводный кроссовер выйдет на рынок РФ до конца года

Продажи кроссоверов Wey 07 в России стартуют в конце 2024 года

Концерн Great Wall расширит модельный ряд своих брендов: до конца года на российский рынок выйдет полноразмерный гибридный кроссовер Wey 07. Это 6-местный кроссовер с подключаемой гибридной установкой, состоящей из 1,5 литрового ДВС, который задействован в приведении передних колес, и пары электродвигателей, один из которых интегрирован в АКП.

Wey 07

Общая мощность системы равна 517 л. с. и 930 Нм. Емкость аккумулятора 42,5 кВт·ч позволяет проезжать на электрической тяге до 180 км (по циклу WLTP).

Длина автомобиля равна 5156 мм при колёсной базе 3050 мм.

В Китае автомобиль в анонсированной для РФ конфигурации стоит 308 800 юаней (3,72 млн рублей). Дата начала продаж в России пока не раскрывается, но известно, что реализовывать Wey 07 будут через дилерскую сеть Tank.

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Источник: Российская газета