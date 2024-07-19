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Эту деталь в корейских машинах подделывают чаще всего
19 июля
Эту деталь в корейских машинах подделывают чаще всего
Эксперт Колесников: в РФ завезли партию...

Эту деталь в корейских машинах подделывают чаще всего

Эксперт Колесников: в РФ завезли партию поддельных подшипников для «корейцев»

Среди деталей для корейских автомобилей брендов Hyundai, Kia и Solaris сейчас часто могут встречаться подделки, рассказал директор автомагазина «Кореяна» Антон Колесников. Он сообщил, что в РФ завезли партию поддельных подшипников для корейских автомобилей.

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Контрафакт поступает на прилавки уже несколько последних месяцев.

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Колесников заметил, что ранее эту запчасть китайцы подделывали редко, но сейчас такие случаи заметно участились. Колесников пояснил, что отличить поддельный подшипник от настоящего очень трудно, так как китайцы скопировали упаковку и голограмму. Срок службы подделок неизвестен, отметил он.

Ранее «За рулем» сообщал, что популярный «кореец» вернулся в Россию, цены приятно удивят.

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Источник: Quto

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

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Ушакова Ирина
Фото:«За рулем»
19.07.2024
Фото:«За рулем»
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