Эту деталь в корейских машинах подделывают чаще всего

Эксперт Колесников: в РФ завезли партию поддельных подшипников для «корейцев»

Среди деталей для корейских автомобилей брендов Hyundai, Kia и Solaris сейчас часто могут встречаться подделки, рассказал директор автомагазина «Кореяна» Антон Колесников. Он сообщил, что в РФ завезли партию поддельных подшипников для корейских автомобилей.

Контрафакт поступает на прилавки уже несколько последних месяцев.

Колесников заметил, что ранее эту запчасть китайцы подделывали редко, но сейчас такие случаи заметно участились. Колесников пояснил, что отличить поддельный подшипник от настоящего очень трудно, так как китайцы скопировали упаковку и голограмму. Срок службы подделок неизвестен, отметил он.

Ранее «За рулем» сообщал, что популярный «кореец» вернулся в Россию, цены приятно удивят.

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Источник: Quto