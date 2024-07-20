Чем опасна езда за рулем для беременных женщин? Названы три риска
Беременность – это чудесное время, наполненное ожиданием и волнением. Но будущим мамам важно заботиться о своем здоровье, в том числе и во время вождения.
Многие женщины вынуждены регулярно садиться за руль, но долгое времяпровождение в сидячем положении может таить в себе определенные риски. Об этом предупреждает врач-гинеколог, эндокринолог Мария Мальцева.
Три главных риска для беременных за рулем:
Варикозное расширение вен
Растущий плод оказывает давление на область малого таза, а длительное сидение за рулем способствует застою крови. В сочетании эти факторы значительно повышают риск развития варикоза.
Геморрой
Застой крови в области малого таза, вызванный долгим сидением, также может спровоцировать геморрой.
Межреберная невралгия
Неправильная осанка за рулем, а также избыточный вес могут привести к возникновению межреберной невралгии. К сожалению, лечение этого заболевания у беременных ограничено, поскольку большинство препаратов им противопоказаны.
Врач советует делать упражнения Кегеля. Регулярное выполнение этих упражнений поможет укрепить мышцы тазового дна и улучшить кровообращение, снижая риск варикоза и геморроя.
Использовать ортопедические чехлы. Они помогут сохранить правильную осанку и снизить нагрузку на позвоночник, что, в свою очередь, минимизирует риск развития межреберной невралгии.
Не забывайте делать перерывы, чтобы размяться, пройтись и немного подвигаться.
Убедитесь, что ваше сиденье находится на правильной высоте, а спина прижата к спинке кресла.
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Источник: Газета.Ru
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