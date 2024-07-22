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Эти автомобили можно купить вместо Lada Vesta с вариатором

«РГ»: по цене Lada Vesta с вариатором можно купить Hyundai Solaris

В России по цене Lada Vesta с вариатором можно купить несколько б/у автомобилей, которые могут стать альтернативой отечественной машине, рассказал руководитель отдела развития комиссионных продуктов ГК Альфа-Лизинг Максим Давиденко. Цены на Vesta с вариатором стартуют от 1,7 млн рублей.

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Давиденко пояснил, что на вторичке можно найти Hyundai Solaris, некогда соперничавший с Lada Vesta за сумму примерно в 1,6 млн рублей. Solaris экономичен в плане топлива, пояснил специалист.

Hyundai Solaris
Hyundai Solaris

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Также стоит обратить внимание на Nissan X-Trail 2011 г. в. Уложиться до 1,6 млн рублей можно при покупке модификации с 2,5-литровым бензиновым двигателем. Можно найти Volkswagen Polo 2020 г. в. за сумму около 1,5 млн рублей.

На замену Lada Vesta с вариатором можно рассмотреть японский кроссовер Infiniti FX37 2012 года по цене около 1,7 млн рублей. Автомобиль будет в богатой комплектации. Ресурс двигателя равен 400 тыс. км.

Nissan X-Trail
Nissan X-Trail

Ранее «За рулем» сообщал, что названа стоимость нового Haval H9 в России.

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Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

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Источник: Российская газета

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Ушакова Ирина
Фото:«За рулем»
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22.07.2024
Фото:«За рулем»
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