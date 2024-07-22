В РФ подскочили цены на заправку автокондиционера: сколько сейчас стоит услуга

В России почти на 40% за год подорожало обслуживание автомобильных кондиционеров

Стоимость обслуживания автомобильных кондиционеров в России за последний год выросла на 36%, и в среднем составляет 11,5 тыс. рублей. Причиной такого роста услуги являются выросшие цены на расходные материалы и оборудование. Об этом рассказал директор по маркетингу компании Fit Service Олег Бачманов.

Он подчеркнул, что с начала июля текущего года спрос на услугу по обслуживанию автокондиционеров вырос на 23% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Сильнее всего подорожал основной компонент для заправки кондиционеров – фреон. На него приходится от 30 до 50% от стоимости услуги. Для сравнения: еще зимой стоимость баллона фреона составляла семь тысяч рублей, а сейчас цена на него варьируется от 16 и 22 тысяч рублей, уточнил Бачманов.

«Для многих автовладельцев лето приходит неожиданно. Как только устанавливается максимально жаркая погода, наступает сезон ажиотажного спроса на ремонт и обслуживание кондиционеров. К сожалению, очень редко такие работы проводят заранее и планово», – отмечает директор по маркетингу.

Кроме того, на 6% год к году выросло количество сопутствующих услуг при обслуживании кондиционера. Речь идет о дезинфекцию системы кондиционирование и салона, очистке конденсора кондиционера и испарителя.

В целях экономии времени, кроме заправки и дозаправки кондиционеров автовладельцы проводят одновременно диагностику ходовой, двигателя, электрики, а также делают плановый ремонт. Этим объясняется рост стоимости среднего чека, где есть услуги по обслуживанию кондиционеров, подытожил Бачманов.

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Источник: пресс-служба Fit Service