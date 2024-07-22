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Этот популярный «китаец» заметно подешевел: сколько он сейчас стоит

Четыре модели бренда BAIC в России в июле подешевели на 100-550 тыс. рублей

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Автомобили марки BAIC стали доступнее на сумму от 100 до 550 тыс. рублей. Так, на 100 тыс. рублей подешевел седан U5 Plus 2023 и 2024 модельных годов. На машины 2023 года производства скидка увеличилась со 150 тыс. до 250 тыс. рублей, а на новые машины она появилась впервые и составляет 100 тыс. рублей.

BAIC U5 Plus
BAIC U5 Plus
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То же самое и с кроссовером BAIC X35. Кроссовер BAIC X55, кроме прямой скидки (250 тыс. рублей), стал доступнее на 100 тыс. рублей. BAIC BJ40 подешевел на 550 тыс. рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что названа стоимость нового Haval H9 в России.

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Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Источник: Автоновости дня

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Ушакова Ирина
Фото:«За рулем»
Количество просмотров 1
22.07.2024
Фото:«За рулем»
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